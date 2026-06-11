Краткий пересказ от РИА ИИ
- Berliner Zeitung пишет, что Европа не может развиваться в состоянии вечного конфликта с Россией.
- По мнению автора статьи, западные страны и Россия не могут навсегда исключить друг друга из будущей системы безопасности в Европе.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Европа не может развиваться в состоянии вечного конфликта с Россией, пишет Berliner Zeitung.
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"Россия слишком велика, слишком сильная и исторически слишком тесно связана с Европой, чтобы ее можно было удерживать в изоляции бесконечно. В свою очередь, Европа не может построить стабильное будущее на основе нескончаемого конфликта с ядерной державой на своей восточной границе", — говорится в публикации.
В конце марта президент Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Россия всегда выступала за диалог с ЕС.