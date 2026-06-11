"Слишком велика". В Германии сделали горькое признание о России

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"Россия слишком велика, слишком сильная и исторически слишком тесно связана с Европой, чтобы ее можно было удерживать в изоляции бесконечно. В свою очередь, Европа не может построить стабильное будущее на основе нескончаемого конфликта с ядерной державой на своей восточной границе", — говорится в публикации.