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"Слишком велика". В Германии сделали горькое признание о России - РИА Новости, 11.06.2026
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14:44 11.06.2026
"Слишком велика". В Германии сделали горькое признание о России

BZ: Европа не может строить свое будущее, вечно конфликтуя с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Berliner Zeitung пишет, что Европа не может развиваться в состоянии вечного конфликта с Россией.
  • По мнению автора статьи, западные страны и Россия не могут навсегда исключить друг друга из будущей системы безопасности в Европе.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Европа не может развиваться в состоянии вечного конфликта с Россией, пишет Berliner Zeitung.
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"Россия слишком велика, слишком сильная и исторически слишком тесно связана с Европой, чтобы ее можно было удерживать в изоляции бесконечно. В свою очередь, Европа не может построить стабильное будущее на основе нескончаемого конфликта с ядерной державой на своей восточной границе", — говорится в публикации.
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Автор статьи также считает, что западные страны и Россия не могут навсегда исключить друг друга из будущей системы безопасности в Европе.
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