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В Германии призвали отменить все санкции против России - РИА Новости, 11.06.2026
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11:33 11.06.2026
В Германии призвали отменить все санкции против России

Депутат АдГ Урбан призвал снять все санкции с России

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил о необходимости прекращения политики конфронтации с Россией.
  • Урбан призвал снять все санкции для остановки снижения уровня жизни населения.
  • По словам Урбана, санкции приводят к удорожанию энергии и потере рабочих мест, а конфронтация может разрушить торговые отношения с Россией.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Германия должна прекратить политику конфронтации с Россией и снять все санкции, чтобы остановить снижение уровня жизни населения, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Как можно быстрее снять все санкции, заканчивать политику конфронтации, менять военные доктрины, которые определяют Россию как врага и угрозу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, что Берлин должен сделать, чтобы остановить снижение уровня жизни населения.
По словам Урбана, это необходимо сделать уже сейчас, чтобы не допустить ухудшения состояния немецкой экономики.
"Конфронтация сломает торговые отношения, мы потеряем рабочие места, если есть торговля, например, в России. Санкции делают энергию очень дорогой. Мы потеряем рабочие места, предприятия уйдут из Германии, из Саксонии", - добавил политик.
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