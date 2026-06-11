МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Германия должна прекратить политику конфронтации с Россией и снять все санкции, чтобы остановить снижение уровня жизни населения, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.