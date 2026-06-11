России невозможно нанести стратегическое поражение, заявил Гатилов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит защищать свои фундаментальные ценности и интересы, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
- По словам дипломата, нанесение России «стратегического поражения» невозможно.
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Россия продолжит защищать свои фундаментальные ценности и интересы, нанесение ей "стратегического поражения" невозможно, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
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"Россия всегда готова защищать свои основополагающие интересы и ценности, защищать свой народ и наших соотечественников, особенно в контексте украинского кризиса. Россия не будет и никогда не сможет быть "стратегически побеждена", - сказал дипломат на приеме по случаю Дня России.
По его словам, невозможно "отменить" многовековую русскую культуру, как и невозможно заглушить голос России в международных институтах.
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