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России невозможно нанести стратегическое поражение, заявил Гатилов - РИА Новости, 11.06.2026
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20:00 11.06.2026
России невозможно нанести стратегическое поражение, заявил Гатилов

Гатилов: Россия продолжит защищать свои фундаментальные ценности и интересы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит защищать свои фундаментальные ценности и интересы, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
  • По словам дипломата, нанесение России «стратегического поражения» невозможно.
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Россия продолжит защищать свои фундаментальные ценности и интересы, нанесение ей "стратегического поражения" невозможно, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
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"Россия всегда готова защищать свои основополагающие интересы и ценности, защищать свой народ и наших соотечественников, особенно в контексте украинского кризиса. Россия не будет и никогда не сможет быть "стратегически побеждена", - сказал дипломат на приеме по случаю Дня России.
По его словам, невозможно "отменить" многовековую русскую культуру, как и невозможно заглушить голос России в международных институтах.
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