Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось до шести

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось с пяти до шести человек, это 4 пешехода и 2 пассажира, сообщила пресс-служба городской ГАИ.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок.