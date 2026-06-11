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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось до шести - РИА Новости, 11.06.2026
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10:52 11.06.2026 (обновлено: 10:57 11.06.2026)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось до шести

ГАИ: число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось до шести

© Фото : МЧС РоссииДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МЧС России
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось с пяти до шести человек.
  • В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, а пострадавшие были доставлены в больницу.
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось с пяти до шести человек, это 4 пешехода и 2 пассажира, сообщила пресс-служба городской ГАИ.
"Пострадали 4 пешехода и 2 пассажира. Бригадой скорой пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок.
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