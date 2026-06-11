Опрос показал, сколько американцев планируют смотреть матчи ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 60% американцев не планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу, согласно опросу Emerson College Polling.
- Лишь 22% опрошенных выразили высокий интерес к чемпионату мира, в то время как 45% заявили об отсутствии интереса к турниру.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Почти 60% американцев признались, что не планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу, следует из опроса Emerson College Polling.
По данным опроса, 42% респондентов заявили, что будут следить за играми чемпионата, в то время как 58% заявили, что не будут очень внимательно следить за турниром либо не планируют смотреть его вовсе.
В то же время 45% опрошенных заявили о полном отсутствии интереса к чемпионату мира. При этом лишь 22% отметили, что очень заинтересованы в нем, а 33% - что испытывают к футбольному турниру "некоторый интерес".
Опрос проводился с 7 по 8 июня среди 1 200 граждан США. Погрешность составляет примерно 2,8%.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участием 48 национальных команд, он впервые пройдет на территории сразу трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.