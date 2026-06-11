Опрос показал, сколько американцев планируют смотреть матчи ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 60% американцев не планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу, согласно опросу Emerson College Polling.

Лишь 22% опрошенных выразили высокий интерес к чемпионату мира, в то время как 45% заявили об отсутствии интереса к турниру.

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Почти 60% американцев признались, что не планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу, следует из опроса Emerson College Polling.

По данным опроса, 42% респондентов заявили, что будут следить за играми чемпионата, в то время как 58% заявили, что не будут очень внимательно следить за турниром либо не планируют смотреть его вовсе.

В то же время 45% опрошенных заявили о полном отсутствии интереса к чемпионату мира. При этом лишь 22% отметили, что очень заинтересованы в нем, а 33% - что испытывают к футбольному турниру "некоторый интерес".

Опрос проводился с 7 по 8 июня среди 1 200 граждан США . Погрешность составляет примерно 2,8%.

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