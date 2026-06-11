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"Дал пощечину": визит Зеленского во Францию обернулся скандалом - РИА Новости, 11.06.2026
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06:44 11.06.2026 (обновлено: 07:06 11.06.2026)
"Дал пощечину": визит Зеленского во Францию обернулся скандалом

Филиппо: появление Зеленского на саммите G7 станет ударом для Франции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции.
  • Филиппо считает, что рейтинги Макрона сейчас находятся в плохом состоянии, поэтому вместо того, чтобы тратить время на Киев, французскому лидеру стоит заняться проблемами внутри страны.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Появление Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" (G7) по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона станет пощечиной для всей страны, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами", — сказал он.
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По словам политика, рейтинги Макрона сейчас находятся в плохом состоянии, поэтому вместо того, чтобы тратить время на Киев, французскому лидеру стоит заняться проблемами внутри страны.
"Потому что у нас положение дел в очень плохом состоянии", — добавил Филиппо.
Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита "Большой семерки" (G7).
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При этом французский лидер не уточнил, будет ли Зеленский участвовать в мероприятии очно или по видеосвязи.
Саммит "Большой семерки" под председательством Франции пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Помимо членов объединения, в нем также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
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