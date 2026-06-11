"Дал пощечину": визит Зеленского во Францию обернулся скандалом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции.
- Филиппо считает, что рейтинги Макрона сейчас находятся в плохом состоянии, поэтому вместо того, чтобы тратить время на Киев, французскому лидеру стоит заняться проблемами внутри страны.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Появление Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" (G7) по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона станет пощечиной для всей страны, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами", — сказал он.
По словам политика, рейтинги Макрона сейчас находятся в плохом состоянии, поэтому вместо того, чтобы тратить время на Киев, французскому лидеру стоит заняться проблемами внутри страны.
"Потому что у нас положение дел в очень плохом состоянии", — добавил Филиппо.
При этом французский лидер не уточнил, будет ли Зеленский участвовать в мероприятии очно или по видеосвязи.
Саммит "Большой семерки" под председательством Франции пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Помимо членов объединения, в нем также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.