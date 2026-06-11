Филимонов: Вологодчина увеличит долю спортивного населения до 70%

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вологодская область планирует увеличить долю населения, занимающегося физкультурой и спортом, до 70% в 2026 году, сообщил губернатор области Георгий Филимонов.

На торжественной церемонии открытия Международного фестиваля боевых искусств в Вологде глава региона зачитал приветственную речь министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и обратился к спортсменам.

"Вологодчина уверенно наращивает спортивный потенциал. Доля вологжан, систематически занимающихся спортом, выросла до 69%. Мы уже на шестом, а не на девятом месте в России. При этом мы давно находимся по этому показателю на первом месте в Северо-Западном федеральном округе. На этот год планируем увеличить долю населения, занимающегося физкультурой и спортом, до 70% и досрочно выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", – приводит слова Филимонова пресс-служба правительства региона.

Во Дворце спорта "Вологда" развернулось шоу при участии мастеров боевых искусств России и Китая, в том числе монахов монастыря Шаолинь. В течение двух дней будут проходить соревнования по ушу-таолу и ушу-саньда. Кубок губернатора Вологодской области разыграют спортсмены, входящие в состав региональных команд и провинции Шэньси.