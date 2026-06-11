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Филимонов: Вологодчина увеличит долю спортивного населения до 70% - РИА Новости, 11.06.2026
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Вологодская область
 
11:57 11.06.2026
Филимонов: Вологодчина увеличит долю спортивного населения до 70%

Филимонов: Вологодская область нарастит долю спортивного населения до 70%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вологодская область планирует увеличить долю населения, занимающегося физкультурой и спортом, до 70% в 2026 году, сообщил губернатор области Георгий Филимонов.
На торжественной церемонии открытия Международного фестиваля боевых искусств в Вологде глава региона зачитал приветственную речь министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и обратился к спортсменам.
"Вологодчина уверенно наращивает спортивный потенциал. Доля вологжан, систематически занимающихся спортом, выросла до 69%. Мы уже на шестом, а не на девятом месте в России. При этом мы давно находимся по этому показателю на первом месте в Северо-Западном федеральном округе. На этот год планируем увеличить долю населения, занимающегося физкультурой и спортом, до 70% и досрочно выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", – приводит слова Филимонова пресс-служба правительства региона.
Во Дворце спорта "Вологда" развернулось шоу при участии мастеров боевых искусств России и Китая, в том числе монахов монастыря Шаолинь. В течение двух дней будут проходить соревнования по ушу-таолу и ушу-саньда. Кубок губернатора Вологодской области разыграют спортсмены, входящие в состав региональных команд и провинции Шэньси.
Также в качестве почетных гостей на фестиваль прибыли четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Федор Емельяненко и президент Федерации ушу России Глеб Музруков. Мероприятие стало частью проекта "Лето Русского Севера", который был инициирован Филимоновым.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновВологда
 
 
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