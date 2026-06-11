КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Интерактивный фестиваль активного отдыха "Отпуск фест 2026" пройдет в Краснодаре 20 июня, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятие организует министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

"В Краснодаре проведут фестиваль активного отдыха "Отпуск фест 2026". Он состоится 20 июня. Фестиваль примет площадка выставочного центра "Экспоград-Юг", вход свободный. Праздник организован как интерактивное путешествие, где каждый желающий сможет узнать, как менялись отдых и туризм", - сказали журналистам в пресс-службе администрации региона.

По их данным, в презентационной зоне гости фестиваля смогут ознакомиться с объектами активного туризма, а на фуд-корте попробуют блюда от популярных кубанских объектов гастротуризма. На площадках "Отпуск фест 2026" выступят кубанские вокальные и хореографические коллективы.

На фестивале будут доступны и другие тематические локации для всех возрастов, интерактивы и фотозоны. Так, на маркете локальных брендов посетителям представят одежду, аксессуары и туристические сувениры.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Василий Воробьев рассказал журналистам, что туристы все чаще выбирают формат кемпингов и глэмпингов для отдыха в Краснодарском крае - за год количество таких объектов, включенных в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, увеличилось в два раза.

"Фестиваль посвящен активному загородному отдыху и автотуризму. Интерес к курортам Краснодарского края традиционно высокий. Набирают популярность кемпинги и глэмпинги… Это отличный вариант для семей с детьми и любителей динамичного отдыха", - сказал журналистам Воробьев.