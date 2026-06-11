Фан-зона ЧМ-2026 в Мехико достигла максимальной вместимости за час

Краткий пересказ от РИА ИИ Главная фан-зона чемпионата мира по футболу 2026 года на площади Сокало в Мехико достигла предельной вместимости менее чем за час после открытия.

Фан-зона на площади Сокало рассчитана на 55 тысяч человек, после заполнения территории доступ был ограничен, и тысячи людей направились на другие площадки.

МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Главная фан-зона чемпионата мира по футболу 2026 года на площади Сокало в центре Мехико достигла предельной вместимости менее чем за час после открытия, после чего организаторы закрыли вход на площадку, передает корреспондент РИА Новости.

По данным властей мексиканской столицы, главная площадка футбольного фестиваля на площади Сокало рассчитана на 55 тысяч человек. Уже в первый часы работы на площади собрались десятки тысяч болельщиков, пришедших посмотреть стартовые мероприятия турнира и трансляции матчей.

После заполнения территории доступ на центральную площадь города был ограничен сотрудниками службы безопасности и полиции. Тысячи человек, собравшихся в центре, не смогли попасть внутрь огражденного периметра и с явным недовольством направились на другие публичные площадки.

Сокало, одна из крупнейших городских площадей мира, стала центральной площадкой FIFA Fan Festival в Мехико на время чемпионата. Здесь установлены гигантские экраны для трансляций матчей, концертная сцена, зоны питания и развлекательные пространства для болельщиков.