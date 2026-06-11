Рейтинг@Mail.ru
Фан-зона ЧМ-2026 в Мехико достигла максимальной вместимости за час - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:32 11.06.2026
Фан-зона ЧМ-2026 в Мехико достигла максимальной вместимости за час

Главная фан-зона Мехико не смогла вместить всех желающих

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная фан-зона чемпионата мира по футболу 2026 года на площади Сокало в Мехико достигла предельной вместимости менее чем за час после открытия.
  • Фан-зона на площади Сокало рассчитана на 55 тысяч человек, после заполнения территории доступ был ограничен, и тысячи людей направились на другие площадки.
МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Главная фан-зона чемпионата мира по футболу 2026 года на площади Сокало в центре Мехико достигла предельной вместимости менее чем за час после открытия, после чего организаторы закрыли вход на площадку, передает корреспондент РИА Новости.
По данным властей мексиканской столицы, главная площадка футбольного фестиваля на площади Сокало рассчитана на 55 тысяч человек. Уже в первый часы работы на площади собрались десятки тысяч болельщиков, пришедших посмотреть стартовые мероприятия турнира и трансляции матчей.
Футбольный стадион в Латинской Америке Ацтека - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Болельщику стало плохо у стадиона, где пройдет матч открытия ЧМ-2026
Вчера, 22:12
После заполнения территории доступ на центральную площадь города был ограничен сотрудниками службы безопасности и полиции. Тысячи человек, собравшихся в центре, не смогли попасть внутрь огражденного периметра и с явным недовольством направились на другие публичные площадки.
Сокало, одна из крупнейших городских площадей мира, стала центральной площадкой FIFA Fan Festival в Мехико на время чемпионата. Здесь установлены гигантские экраны для трансляций матчей, концертная сцена, зоны питания и развлекательные пространства для болельщиков.
Мексика принимает чемпионат мира совместно с США и Канадой. Мехико стал одним из городов-хозяев турнира и первым городом в истории, принимающим матчи мужского чемпионата мира в третий раз — после турниров 1970 и 1986 годов.
Эпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Футболист сборной Мексики стал автором первого гола на ЧМ-2026
Вчера, 22:19
 
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала