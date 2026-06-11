Рейтинг@Mail.ru
Шейнбаум: главная фан-зона ЧМ по футболу в Мехико будет открыта - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 11.06.2026
Шейнбаум: главная фан-зона ЧМ по футболу в Мехико будет открыта

Шейнбаум: главная фан-зона ЧМ по футболу будет открыта, несмотря на протесты

CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид на Мехико
Вид на Мехико - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид на Мехико. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная фан-зона чемпионата мира по футболу в Мехико будет открыта для зрителей, несмотря на протесты.
  • Президент Клаудия Шейнбаум сообщила, что правительство внесло предложения лидерам профсоюза учителей по решению их социальных, зарплатных и пенсионных вопросов.
  • Президент подчеркнула, что в Мексике нет репрессий, так как это свободная и демократическая страна.
МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Главная фан-зона чемпионата мира по футболу в Мехико будет открыта для зрителей, несмотря на протесты, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.
В Мехико уже через пару часов состоится первый матч национальной сборной против команды ЮАР, который откроет чемпионат мира по футболу. Между тем палаточный лагерь, организованный Национальным координационным комитетом работников образования (CNTE), уже более двух недель занимает несколько улиц исторического центра мексиканской столицы рядом с Национальным дворцом, где находится резиденция президента страны и где должна открыться главная фан-зона чемпионата.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Опрос показал, сколько американцев планируют смотреть матчи ЧМ по футболу
Вчера, 14:30
"Да, она будет работать", - сказала президент, отвечая на вопросы журналистов об открытии фан-зоны.
Она добавила, что правительство внесло предложения лидерам профсоюза учителей по решению их социальных, зарплатных и пенсионных вопросов.
"Мексика — свободная, демократическая страна, мы не устраиваем репрессий", - подчеркнула Шейнбаум.
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Гонконге изъяли 230 тысяч поддельных товаров, посвященных ЧМ-2026
Вчера, 14:48
 
Клаудия ШейнбаумЧМ по футболу 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала