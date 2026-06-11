Шейнбаум: главная фан-зона ЧМ по футболу в Мехико будет открыта

Краткий пересказ от РИА ИИ Главная фан-зона чемпионата мира по футболу в Мехико будет открыта для зрителей, несмотря на протесты.

Президент Клаудия Шейнбаум сообщила, что правительство внесло предложения лидерам профсоюза учителей по решению их социальных, зарплатных и пенсионных вопросов.

Президент подчеркнула, что в Мексике нет репрессий, так как это свободная и демократическая страна.

МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Главная фан-зона чемпионата мира по футболу в Мехико будет открыта для зрителей, несмотря на протесты, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Мехико уже через пару часов состоится первый матч национальной сборной против команды ЮАР , который откроет чемпионат мира по футболу. Между тем палаточный лагерь, организованный Национальным координационным комитетом работников образования (CNTE), уже более двух недель занимает несколько улиц исторического центра мексиканской столицы рядом с Национальным дворцом, где находится резиденция президента страны и где должна открыться главная фан-зона чемпионата.

"Да, она будет работать", - сказала президент, отвечая на вопросы журналистов об открытии фан-зоны.

Она добавила, что правительство внесло предложения лидерам профсоюза учителей по решению их социальных, зарплатных и пенсионных вопросов.