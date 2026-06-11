Шейнбаум: главная фан-зона ЧМ по футболу в Мехико будет открыта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главная фан-зона чемпионата мира по футболу в Мехико будет открыта для зрителей, несмотря на протесты.
- Президент Клаудия Шейнбаум сообщила, что правительство внесло предложения лидерам профсоюза учителей по решению их социальных, зарплатных и пенсионных вопросов.
- Президент подчеркнула, что в Мексике нет репрессий, так как это свободная и демократическая страна.
МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Главная фан-зона чемпионата мира по футболу в Мехико будет открыта для зрителей, несмотря на протесты, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.
В Мехико уже через пару часов состоится первый матч национальной сборной против команды ЮАР, который откроет чемпионат мира по футболу. Между тем палаточный лагерь, организованный Национальным координационным комитетом работников образования (CNTE), уже более двух недель занимает несколько улиц исторического центра мексиканской столицы рядом с Национальным дворцом, где находится резиденция президента страны и где должна открыться главная фан-зона чемпионата.
"Да, она будет работать", - сказала президент, отвечая на вопросы журналистов об открытии фан-зоны.
Она добавила, что правительство внесло предложения лидерам профсоюза учителей по решению их социальных, зарплатных и пенсионных вопросов.
"Мексика — свободная, демократическая страна, мы не устраиваем репрессий", - подчеркнула Шейнбаум.