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Страны ЕС надеются на достижение соглашения о "военном шенгене", пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2026
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14:50 11.06.2026
Страны ЕС надеются на достижение соглашения о "военном шенгене", пишут СМИ

Euractiv: ЕС надеется на достижение соглашения о "военном шенгене" к концу июня

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны-участники Евросоюза надеются достичь соглашения о военной мобильности («военный шенген») к концу июня.
  • Государства-члены ЕС рассмотрят новый компромиссный проект документа, подготовленный Кипром.
  • Одним из ключевых спорных вопросов остается механизм экстренного реагирования EMERS и возможность ограничения его действия отдельными регионами Европы.
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Страны-участники Евросоюза надеются достичь соглашения о военной мобильности, также известного как "военный шенген", к концу июня, когда закончится председательство Кипра в Совете ЕС, сообщает издание Euractiv со ссылкой на двух евродипломатов.
"Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии", - говорится в публикации.
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По данным источников издания, государства-члены ЕС рассмотрят новый компромиссный проект документа в пятницу. Проект соглашения был подготовлен Кипром и разослан в европейские столицы ранее на этой неделе.
Одним из ключевых спорных вопросов остается механизм экстренного реагирования EMERS, добавляется в материале. Страны-участницы ЕС обсуждают возможность ограничения его действия отдельными регионами Европы. Согласно ранее рассматривавшемуся проекту соглашения, в случае кризиса страны ЕС смогут сохранить часть национальных разрешительных процедур для транзита через свою территорию иностранных военных подразделений и техники.
Еврокомиссия в ноябре 2025 года предложила план по обеспечению военной мобильности в ЕС на случай кризисов в области безопасности и в мирное время, который предполагает обеспечение быстрой транспортировки ВС и техники по европейской территории.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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