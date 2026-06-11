Страны ЕС надеются на достижение соглашения о "военном шенгене", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны-участники Евросоюза надеются достичь соглашения о военной мобильности («военный шенген») к концу июня.

Государства-члены ЕС рассмотрят новый компромиссный проект документа, подготовленный Кипром.

Одним из ключевых спорных вопросов остается механизм экстренного реагирования EMERS и возможность ограничения его действия отдельными регионами Европы.

БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Страны-участники Евросоюза надеются достичь соглашения о военной мобильности, также известного как "военный шенген", к концу июня, когда закончится председательство Кипра в Совете ЕС, сообщает издание Euractiv со ссылкой на двух евродипломатов.

"Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии", - говорится в публикации.

По данным источников издания, государства-члены ЕС рассмотрят новый компромиссный проект документа в пятницу. Проект соглашения был подготовлен Кипром и разослан в европейские столицы ранее на этой неделе.

Одним из ключевых спорных вопросов остается механизм экстренного реагирования EMERS, добавляется в материале. Страны-участницы ЕС обсуждают возможность ограничения его действия отдельными регионами Европы . Согласно ранее рассматривавшемуся проекту соглашения, в случае кризиса страны ЕС смогут сохранить часть национальных разрешительных процедур для транзита через свою территорию иностранных военных подразделений и техники.

Еврокомиссия в ноябре 2025 года предложила план по обеспечению военной мобильности в ЕС на случай кризисов в области безопасности и в мирное время, который предполагает обеспечение быстрой транспортировки ВС и техники по европейской территории.