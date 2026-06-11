Энергетики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники

С 8:00 12 июня до 8:00 15 июня бригады "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" отменяют все плановые ремонты и переключения, кроме работ для устранения аварий. Это значит, что в праздничные дни жителей не будут дополнительно отключать из-за запланированных заранее работ.

Перед выходными специалисты провели внеплановые осмотры линий электропередачи и оборудования, а также проверили транспорт и спецтехнику для выезда бригад. В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности. На круглосуточном дежурстве будут находиться более 11 тысяч бригад. При необходимости привлекут еще 350 бригад, свыше 28 тысяч единиц спецтехники и более 8 тысяч передвижных дизельных электростанций — резервных генераторов для временной подачи электричества общей мощностью 677 мегаватт.