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Энергетики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники - РИА Новости, 11.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:33 11.06.2026
Энергетики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники

Подмосковные энергетики перейдут на круглосуточный режим работы в праздники

© Фото : министерство энергетики Московской области Сотрудники "Мособлэнерго"
Сотрудники Мособлэнерго - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : министерство энергетики Московской области
Сотрудники "Мособлэнерго". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подмосковные энергетики переходят на усиленный режим работы в предстоящие праздничные выходные, они будут дежурить круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
С 8:00 12 июня до 8:00 15 июня бригады "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" отменяют все плановые ремонты и переключения, кроме работ для устранения аварий. Это значит, что в праздничные дни жителей не будут дополнительно отключать из-за запланированных заранее работ.
Перед выходными специалисты провели внеплановые осмотры линий электропередачи и оборудования, а также проверили транспорт и спецтехнику для выезда бригад. В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности. На круглосуточном дежурстве будут находиться более 11 тысяч бригад. При необходимости привлекут еще 350 бригад, свыше 28 тысяч единиц спецтехники и более 8 тысяч передвижных дизельных электростанций — резервных генераторов для временной подачи электричества общей мощностью 677 мегаватт.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россети Московский регион
 
 
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