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В Брюсселе запретят прокатные электросамокаты - РИА Новости, 11.06.2026
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21:58 11.06.2026
В Брюсселе запретят прокатные электросамокаты

В Брюсселе уберут электросамокаты с улиц, их связали с авариями и наркотрафиком

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектросамокат
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Электросамокат . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Брюссель с 1 января 2027 года откажется от прокатных электросамокатов.
  • Решение принято из-за всплеска травматизма и использования самокатов организованной преступностью.
  • Власти Брюсселя также обеспокоены проблемами для пешеходов и хаотичной парковкой самокатов на тротуарах.
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Брюссель с 1 января 2027 года решил отказаться от прокатных электросамокатов, так как власти говорят о всплеске травматизма и использовании самокатов организованной преступностью, сообщает информагентство Belga.
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"Прокатные электросамокаты все чаще используются в Брюсселе организованной преступностью и наркоторговцами. В прошлом году они фигурировали в 25 эпизодах вооруженного насилия, произошедших в столице", - пишет издание, ссылающееся на решение столичных властей.
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После истечения лицензий нынешних операторов - компаний Bolt и Dott - выдавать новые разрешения арендным сервисам больше не будут.
Такую строгую меру власти объясняют сразу несколькими причинами: ростом числа ДТП, проблемами для пешеходов и все более частым использованием прокатных самокатов преступными группировками.
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"По данным регионального правительства, в 2025 году в Брюсселе было зарегистрировано 666 пострадавших в авариях с участием электросамокатов - на 26% больше, чем годом ранее. Особенно часто травмы приходятся на голову и лицо", - сообщается в материале.
Отдельную тревогу властей вызвали данные прокуратуры, согласно которым прокатные самокаты все чаще используются наркоторговцами и организованными преступными группами для быстрого перемещения по городу.
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Еще одна претензия касается хаотичной парковки. "Брошенные на тротуарах самокаты регулярно мешают передвижению пожилых людей, родителей с детскими колясками и людей с ограниченной мобильностью", - указывает агентство.
При этом власти подчеркивают, что отказываться от микромобильности полностью не собираются. Система городского велопроката сохранится и будет модернизирована. В перспективе Брюссель планирует развивать сеть электровелосипедов со стационарными станциями по всему городу.
В то же время, операторы Bolt и Dott решение раскритиковали. Компании утверждают, что большинство аварий связано не с прокатными самокатами, а с дорожной обстановкой в целом. По их словам, более 90% арендных самокатов паркуются правильно, а полный запрет лишь подтолкнет жителей пересаживаться на частные самокаты, которые практически не контролируются властями.
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