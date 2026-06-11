В Брюсселе запретят прокатные электросамокаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Брюссель с 1 января 2027 года откажется от прокатных электросамокатов.

Решение принято из-за всплеска травматизма и использования самокатов организованной преступностью.

Власти Брюсселя также обеспокоены проблемами для пешеходов и хаотичной парковкой самокатов на тротуарах.

БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Брюссель с 1 января 2027 года решил отказаться от прокатных электросамокатов, так как власти говорят о всплеске травматизма и использовании самокатов организованной преступностью, сообщает информагентство Брюссель с 1 января 2027 года решил отказаться от прокатных электросамокатов, так как власти говорят о всплеске травматизма и использовании самокатов организованной преступностью, сообщает информагентство Belga

« "Прокатные электросамокаты все чаще используются в Брюсселе организованной преступностью и наркоторговцами. В прошлом году они фигурировали в 25 эпизодах вооруженного насилия, произошедших в столице", - пишет издание, ссылающееся на решение столичных властей.

После истечения лицензий нынешних операторов - компаний Bolt и Dott - выдавать новые разрешения арендным сервисам больше не будут.

Такую строгую меру власти объясняют сразу несколькими причинами: ростом числа ДТП, проблемами для пешеходов и все более частым использованием прокатных самокатов преступными группировками.

« "По данным регионального правительства, в 2025 году в Брюсселе было зарегистрировано 666 пострадавших в авариях с участием электросамокатов - на 26% больше, чем годом ранее. Особенно часто травмы приходятся на голову и лицо", - сообщается в материале.

Отдельную тревогу властей вызвали данные прокуратуры, согласно которым прокатные самокаты все чаще используются наркоторговцами и организованными преступными группами для быстрого перемещения по городу.

Еще одна претензия касается хаотичной парковки. "Брошенные на тротуарах самокаты регулярно мешают передвижению пожилых людей, родителей с детскими колясками и людей с ограниченной мобильностью", - указывает агентство.

При этом власти подчеркивают, что отказываться от микромобильности полностью не собираются. Система городского велопроката сохранится и будет модернизирована. В перспективе Брюссель планирует развивать сеть электровелосипедов со стационарными станциями по всему городу.