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Появились новые детали по ЧП с электричкой под Пермью - РИА Новости, 11.06.2026
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18:54 11.06.2026 (обновлено: 19:02 11.06.2026)
Появились новые детали по ЧП с электричкой под Пермью

Пассажиры остановленной оползнем под Пермью электрички пересели в другой поезд

© Кадр видео из соцсетейПоследствия оползня на железнодорожном пути в Пермском крае
Последствия оползня на железнодорожном пути в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия оползня на железнодорожном пути в Пермском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение электрички на участке Шибаново — Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути.
  • Пассажиры пересели в другой поезд, который сможет продолжить движение после расчистки путей.
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Пассажиры электрички, движение которой было прервано из-за оползня на железнодорожном пути в Пермском крае, пересели в другой пригородный поезд, который отправится по маршруту после расчистки рельсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.
В четверг компания объявила, что движение электрички на участке Шибаново - Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями.
"Работники Свердловской железной дороги выехали на место для очистки путей. Пассажиры поезда №7190 на станции Шибаново пересажены в пригородный поезд №6204 сообщением Пермь - Чусовская и после того, как путь будет расчищен, смогут продолжить поездку далее по маршруту", - рассказала собеседница агентства.
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