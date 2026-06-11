Появились новые детали по ЧП с электричкой под Пермью

ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Пассажиры электрички, движение которой было прервано из-за оползня на железнодорожном пути в Пермском крае, пересели в другой пригородный поезд, который отправится по маршруту после расчистки рельсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.