Появились новые детали по ЧП с электричкой под Пермью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение электрички на участке Шибаново — Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути.
- Пассажиры пересели в другой поезд, который сможет продолжить движение после расчистки путей.
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Пассажиры электрички, движение которой было прервано из-за оползня на железнодорожном пути в Пермском крае, пересели в другой пригородный поезд, который отправится по маршруту после расчистки рельсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.
В четверг компания объявила, что движение электрички на участке Шибаново - Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями.
"Работники Свердловской железной дороги выехали на место для очистки путей. Пассажиры поезда №7190 на станции Шибаново пересажены в пригородный поезд №6204 сообщением Пермь - Чусовская и после того, как путь будет расчищен, смогут продолжить поездку далее по маршруту", - рассказала собеседница агентства.