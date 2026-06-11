В Пермском крае электричка прервала движение из-за оползня

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"На перегоне Шибаново - Чусовская Свердловской железной дороги из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями, был остановлен пригородный поезд №7190 сообщением Пермь - Чусовская. Схода вагонов нет, никто не пострадал. С путей все уберут, и электричка (до станции Чусовская - ред.) продолжит движение. В ближайшее время", - рассказала собеседница.