В Пермском крае электричка прервала движение из-за оползня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение электрички в Пермском крае прервала камнепад на железнодорожные пути.
- Пострадавших нет, сход вагонов не произошел, электричка продолжит движение в ближайшее время.
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Электричка в Пермском крае прервала движение из-за обрушившихся на железнодорожные пути камней, она продолжит движение в ближайшее время, никто не пострадал, схода вагонов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.
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"На перегоне Шибаново - Чусовская Свердловской железной дороги из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями, был остановлен пригородный поезд №7190 сообщением Пермь - Чусовская. Схода вагонов нет, никто не пострадал. С путей все уберут, и электричка (до станции Чусовская - ред.) продолжит движение. В ближайшее время", - рассказала собеседница.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что электричка из Перми до станции Чусовская якобы сошла с рельсов из-за оползня. На опубликованных пользователями фото виден железнодорожный состав, который находится на путях, перед ним грязь и камни.
На Урале пригородный поезд сошел с рельсов
24 марта, 09:51