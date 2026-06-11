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В Пермском крае электричка прервала движение из-за оползня - РИА Новости, 11.06.2026
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17:13 11.06.2026 (обновлено: 18:39 11.06.2026)
В Пермском крае электричка прервала движение из-за оползня

РИА Новости: движение электрички в Пермском крае прервал камнепад

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение электрички в Пермском крае прервала камнепад на железнодорожные пути.
  • Пострадавших нет, сход вагонов не произошел, электричка продолжит движение в ближайшее время.
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Электричка в Пермском крае прервала движение из-за обрушившихся на железнодорожные пути камней, она продолжит движение в ближайшее время, никто не пострадал, схода вагонов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«

"На перегоне Шибаново - Чусовская Свердловской железной дороги из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями, был остановлен пригородный поезд №7190 сообщением Пермь - Чусовская. Схода вагонов нет, никто не пострадал. С путей все уберут, и электричка (до станции Чусовская - ред.) продолжит движение. В ближайшее время", - рассказала собеседница.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что электричка из Перми до станции Чусовская якобы сошла с рельсов из-за оползня. На опубликованных пользователями фото виден железнодорожный состав, который находится на путях, перед ним грязь и камни.
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