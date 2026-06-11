Нефтяники доложили о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Нефтяники доложили на совещании у вице-премьера России Александра Новака о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для удовлетворения внутреннего спроса в РФ, сообщило правительство.