Минфин сохранит порог годовой выручки МСП на УСН на три года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порог годовой выручки малого бизнеса, применяющего УСН, для уплаты НДС сохранится на три года — на бюджетный цикл 2027–2029 годов.
- Законопроект о сохранении порога для уплаты НДС даст бизнесу предсказуемость и позволит выстраивать траекторию развития вне зависимости от макроэкономических факторов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сохранение порога годовой выручки малого бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН), для уплаты НДС предусматривается сразу на три года - на следующий бюджетный цикл 2027-2029 годов, говорится в комментарии статс-секретаря – замминистра финансов Алексея Сазанова, который распространила пресс-служба Минфина РФ.
"Для МСП на УСН вопрос сохранения порога по уплате НДС требовал оперативного принятия решения, поскольку это определяет возможности долгосрочного планирования бизнеса. Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает сохранение порога для уплаты НДС сразу на три года, то есть на весь бюджетный цикл. Условия на протяжении этого срока будут неизменными. Это даст бизнесу предсказуемость и позволит выстраивать траекторию развития вне зависимости от макроэкономических факторов", - говорится в сообщении.
Изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу в РФ с 1 января, предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".
Как сообщал во вторник Минфин, согласно данным декларационной кампании 2025 года, сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей для уплаты НДС коснется более 360 тысяч МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027-2028 годы. При этом отмечалось, что рассматривается возможность зафиксировать данный порог на 3 года.
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, будет зафиксирован на текущем уровне в 20 миллионов рублей в год до 2029 года.
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