Минфин сохранит порог годовой выручки МСП на УСН на три года

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости . Сохранение порога годовой выручки малого бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН), для уплаты НДС предусматривается сразу на три года - на следующий бюджетный цикл 2027-2029 годов, говорится в комментарии статс-секретаря – замминистра финансов Алексея Сазанова, который распространила пресс-служба Минфина РФ.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, будет зафиксирован на текущем уровне в 20 миллионов рублей в год до 2029 года.