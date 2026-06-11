Рейтинг@Mail.ru
На месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге появился стихийный мемориал - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 11.06.2026 (обновлено: 11:13 11.06.2026)
На месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге появился стихийный мемориал

Стихийный мемориал появился на месте ДТП с автобусом у храма в Екатеринбурге

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У храма Большой Златоуст в Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок.
  • Горожане принесли к храму цветы, детские игрушки и иконы в память о погибших.
  • После аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Стихийный мемориал появился у храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга, где в среду произошло ДТП с погибшими пешеходами, среди которых есть и ребенок, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последним данным ГУ МВД по региону, количество пострадавших в аварии достигло пяти человек, двое из них после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Еще три человека были госпитализированы.
Показания водителя маршрутки, наехавшего на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Екатеринбурге сбивший пешеходов водитель автобуса рассказал о причине ДТП
Вчера, 08:54
К храму горожане принесли цветы и детские игрушки, стоят иконы и зажженные лампадки. Цветы лежат и на тротуаре у покореженного столба, в который влетел автобус.
На месте происшествия все еще дежурит патрульная машина полиции.
Как рассказали РИА Новости в храме Большой Златоуст, с утра идут панихиды по погибшим.
После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В МВД раскрыли подробности о водителе автобуса в момент ДТП в Екатеринбурге
Вчера, 08:42
 
ПроисшествияЛенинский районДенис ПаслерСвердловская областьЕкатеринбургДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала