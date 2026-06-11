На месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге появился стихийный мемориал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У храма Большой Златоуст в Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок.
- Горожане принесли к храму цветы, детские игрушки и иконы в память о погибших.
- После аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Стихийный мемориал появился у храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга, где в среду произошло ДТП с погибшими пешеходами, среди которых есть и ребенок, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последним данным ГУ МВД по региону, количество пострадавших в аварии достигло пяти человек, двое из них после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Еще три человека были госпитализированы.
К храму горожане принесли цветы и детские игрушки, стоят иконы и зажженные лампадки. Цветы лежат и на тротуаре у покореженного столба, в который влетел автобус.
На месте происшествия все еще дежурит патрульная машина полиции.
Как рассказали РИА Новости в храме Большой Златоуст, с утра идут панихиды по погибшим.
После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.