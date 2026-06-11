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Личность мальчика, погибшего в ДТП в Екатеринбурге, еще не установили - РИА Новости, 11.06.2026
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10:38 11.06.2026 (обновлено: 11:06 11.06.2026)
Личность мальчика, погибшего в ДТП в Екатеринбурге, еще не установили

Личность мальчика, погибшего в ДТП с автобусом в Екатеринбурге, не установили

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге. 11 июня 2026
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге. 11 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У храма Большой Златоуст в Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок.
  • Личности погибших взрослых установлены, ведется работа по установлению личности погибшего мальчика 8–10 лет.
  • В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Личность мальчика, погибшего в ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, еще не установлена, личности взрослых погибших выяснены, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последним данным ГУМВД, число пострадавших в аварии достигло пяти человек, двое из них после оказания медицинской помощи отпущены домой, трое – госпитализированы.
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"Сотрудники полиции, выезжавшие в эпицентр трагического события, личности погибших и пострадавших людей установили, за исключением личности погибшего мальчика в возрасте 8-10 лет. Среди скончавшихся до прибытия скорой помощи – женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова… Работа по установлению личности погибшего ребенка полицией продолжается", – сказал Горелых.
Он отметил, что водитель автобуса по имени Икромжон прибыл в Екатеринбург самолетом 8 февраля, работал в транспортной компании с 6 марта на основании трудового договора.
После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
По версии следствия, водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Следователям он заявил, что перепутал педали газа и тормоза.
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ПроисшествияЛенинский районЕкатеринбургВалерий ГорелыхДенис ПаслерСвердловская область
 
 
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