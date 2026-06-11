© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге. 11 июня 2026

Личность мальчика, погибшего в ДТП в Екатеринбурге, еще не установили

Краткий пересказ от РИА ИИ У храма Большой Златоуст в Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Личности погибших взрослых установлены, ведется работа по установлению личности погибшего мальчика 8–10 лет.

В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Личность мальчика, погибшего в ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, еще не установлена, личности взрослых погибших выяснены, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции, выезжавшие в эпицентр трагического события, личности погибших и пострадавших людей установили, за исключением личности погибшего мальчика в возрасте 8-10 лет. Среди скончавшихся до прибытия скорой помощи – женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова… Работа по установлению личности погибшего ребенка полицией продолжается", – сказал Горелых

Он отметил, что водитель автобуса по имени Икромжон прибыл в Екатеринбург самолетом 8 февраля, работал в транспортной компании с 6 марта на основании трудового договора.

После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.