Личность мальчика, погибшего в ДТП в Екатеринбурге, еще не установили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У храма Большой Златоуст в Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок.
- Личности погибших взрослых установлены, ведется работа по установлению личности погибшего мальчика 8–10 лет.
- В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Личность мальчика, погибшего в ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, еще не установлена, личности взрослых погибших выяснены, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последним данным ГУМВД, число пострадавших в аварии достигло пяти человек, двое из них после оказания медицинской помощи отпущены домой, трое – госпитализированы.
"Сотрудники полиции, выезжавшие в эпицентр трагического события, личности погибших и пострадавших людей установили, за исключением личности погибшего мальчика в возрасте 8-10 лет. Среди скончавшихся до прибытия скорой помощи – женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова… Работа по установлению личности погибшего ребенка полицией продолжается", – сказал Горелых.
Он отметил, что водитель автобуса по имени Икромжон прибыл в Екатеринбург самолетом 8 февраля, работал в транспортной компании с 6 марта на основании трудового договора.
После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
По версии следствия, водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Следователям он заявил, что перепутал педали газа и тормоза.