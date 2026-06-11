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В Екатеринбурге сбивший пешеходов водитель автобуса рассказал о причине ДТП - РИА Новости, 11.06.2026
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08:54 11.06.2026
В Екатеринбурге сбивший пешеходов водитель автобуса рассказал о причине ДТП

Сбивший пешеходов в Екатеринбурге водитель автобуса заявил, что перепутал педали

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса у храма Большой Златоуст, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок.
  • Водитель автобуса заявил следователям, что перепутал педали газа и тормоза.
  • В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, сбивший толпу пешеходов в Екатеринбурге, в результате чего погибли четыре человека, заявил, что перепутал педали газа и тормоза, следует из оперативного видео, опубликованного СК РФ.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще три человека были госпитализированы.
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"Я нажал этот… думал, что тормоз нажал, а тут газ, потом я сам чувствую, что куда-то поехал и тормоз нажал", - рассказал следователям водитель.
После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны. По данным ГУМВД по региону, количество пострадавших в этой аварии достигло пяти человек, двое из них после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
За рулем автобуса находился 49-летний иностранец, ему грозит до семи лет лишения свободы, заявили ранее в управлении СК РФ.
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