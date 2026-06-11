В Екатеринбурге сбивший пешеходов водитель автобуса рассказал о причине ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса у храма Большой Златоуст, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Водитель автобуса заявил следователям, что перепутал педали газа и тормоза.

В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, сбивший толпу пешеходов в Екатеринбурге, в результате чего погибли четыре человека, заявил, что перепутал педали газа и тормоза, следует из оперативного видео, опубликованного СК РФ.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера , погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще три человека были госпитализированы.

"Я нажал этот… думал, что тормоз нажал, а тут газ, потом я сам чувствую, что куда-то поехал и тормоз нажал", - рассказал следователям водитель.

После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны. По данным ГУМВД по региону, количество пострадавших в этой аварии достигло пяти человек, двое из них после оказания медицинской помощи были отпущены домой.