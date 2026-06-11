Директора компании и водителя автобуса задержали после ДТП в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.
- Задержаны директор транспортной компании и водитель автобуса по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди.
- Следователи СК РФ проводят комплекс мероприятий, включая экспертизы, обыски, анализ записей камер видеонаблюдения и допросы свидетелей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор транспортной компании и водитель автобуса задержаны после ДТП с четырьмя погибшими в Екатеринбурге, сообщил СК РФ.
"В Екатеринбурге по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди, задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Вчера вечером произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.
В настоящее время следователи СК РФ выясняют обстоятельства произошедшего, проверяют законность пребывания и осуществления трудовой деятельности в России иностранного гражданина, управлявшего автобусом.
Сообщается также, что назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехнические. Проводятся обыски в помещениях транспортной компании, анализируются записи камер видеонаблюдения. устанавливаются и допрашиваются свидетели, в том числе очевидцы.
"Следствием проверяется также появившаяся в публичном пространстве информация о ранее допускавшихся нарушениях водителями маршрутов, обсуживавшихся транспортной компанией", - подчеркнули в ведомстве.