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Директора компании и водителя автобуса задержали после ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.06.2026
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08:14 11.06.2026 (обновлено: 08:22 11.06.2026)

Директора компании и водителя автобуса задержали после ДТП в Екатеринбурге

© Фото : МЧС РоссииДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МЧС России
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.
  • Задержаны директор транспортной компании и водитель автобуса по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди.
  • Следователи СК РФ проводят комплекс мероприятий, включая экспертизы, обыски, анализ записей камер видеонаблюдения и допросы свидетелей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор транспортной компании и водитель автобуса задержаны после ДТП с четырьмя погибшими в Екатеринбурге, сообщил СК РФ.
Ранее пресс-служба СК РФ информировала, что в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела.
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Екатеринбурге по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди, задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Вчера вечером произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.
В настоящее время следователи СК РФ выясняют обстоятельства произошедшего, проверяют законность пребывания и осуществления трудовой деятельности в России иностранного гражданина, управлявшего автобусом.
Сообщается также, что назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехнические. Проводятся обыски в помещениях транспортной компании, анализируются записи камер видеонаблюдения. устанавливаются и допрашиваются свидетели, в том числе очевидцы.
"Следствием проверяется также появившаяся в публичном пространстве информация о ранее допускавшихся нарушениях водителями маршрутов, обсуживавшихся транспортной компанией", - подчеркнули в ведомстве.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
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