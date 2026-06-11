Директора компании и водителя автобуса задержали после ДТП в Екатеринбурге

ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео

ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео

© Фото : МЧС России ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

Задержаны директор транспортной компании и водитель автобуса по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди.

Следователи СК РФ проводят комплекс мероприятий, включая экспертизы, обыски, анализ записей камер видеонаблюдения и допросы свидетелей.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор транспортной компании и водитель автобуса задержаны после ДТП с четырьмя погибшими в Екатеринбурге, сообщил СК РФ.

Ранее пресс-служба СК РФ информировала, что в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела.

"В Екатеринбурге по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди, задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

Вчера вечером произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

В настоящее время следователи СК РФ выясняют обстоятельства произошедшего, проверяют законность пребывания и осуществления трудовой деятельности в России иностранного гражданина, управлявшего автобусом.

Сообщается также, что назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехнические. Проводятся обыски в помещениях транспортной компании, анализируются записи камер видеонаблюдения. устанавливаются и допрашиваются свидетели, в том числе очевидцы.