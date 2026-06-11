Ефимов: срок строительства электродепо "Новорижское" оптимизировали

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Срок строительства электродепо "Новорижское" удалось оптимизировать благодаря типовой концепции, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что "Новорижское" - это одно из первых электродепо, которое создают по новой типовой концепции. Одним из его принципов является оптимизация площадей.

"Вместо привычных для любого другого электродепо набора зданий предусматривается свыше 10 корпусов, состоящих из блоков, общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Совмещение зданий в единый комплекс с разделением их по функциональному назначению оптимизирует как затраты на производство работ, так и сроки строительства. Большая часть сотрудников разместится в производственно-административном корпусе", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что благодаря расположению мест работы и отдыха под одной крышей создадут более комфортные условия для персонала. Также это позволит сократить маршруты движения и повысить производительность труда.

Большую часть площадей депо отведут под производственно-административный корпус, ввод в эксплуатацию транспортного предприятия позволит создать более 500 рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.