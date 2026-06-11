В ДТП с маршруткой в Смоленске пострадали трое подростков

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП в Смоленске, где маршрутный автобус столкнулся с деревом из-за обморока водителя, есть трое подростков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Он уточнил, что один из подростков был госпитализирован в нейрохирургию с ушибом головного мозга. Еще двоих пострадавших в настоящее время обследуют врачи.