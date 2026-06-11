В ДТП с маршруткой в Смоленске пострадали трое подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП в Смоленске погибла пассажирка, еще девять человек попали в больницу, среди пострадавших — трое подростков.
- Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП в Смоленске, где маршрутный автобус столкнулся с деревом из-за обморока водителя, есть трое подростков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как информировало УМВД по региону, маршрутка в Смоленске столкнулась с деревом из-за обморока водителя, в результате произошедшего погибла пассажирка, еще девять человек попали в больницу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК. По данным прокураторы, восемь человек пострадали в ДТП, в том числе несовершеннолетние.
"Несовершеннолетних трое: 14, 15 и 17 лет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что один из подростков был госпитализирован в нейрохирургию с ушибом головного мозга. Еще двоих пострадавших в настоящее время обследуют врачи.