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В ДТП с маршруткой в Смоленске пострадали трое подростков - РИА Новости, 11.06.2026
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18:39 11.06.2026 (обновлено: 18:41 11.06.2026)
В ДТП с маршруткой в Смоленске пострадали трое подростков

В Смоленске трое подростков пострадали в ДТП с маршруткой, врезавшейся в дерево

© Фото : Полиция Смоленщины/MAXДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске
ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Полиция Смоленщины/MAX
ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП в Смоленске погибла пассажирка, еще девять человек попали в больницу, среди пострадавших — трое подростков.
  • Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП в Смоленске, где маршрутный автобус столкнулся с деревом из-за обморока водителя, есть трое подростков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как информировало УМВД по региону, маршрутка в Смоленске столкнулась с деревом из-за обморока водителя, в результате произошедшего погибла пассажирка, еще девять человек попали в больницу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК. По данным прокураторы, восемь человек пострадали в ДТП, в том числе несовершеннолетние.
"Несовершеннолетних трое: 14, 15 и 17 лет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что один из подростков был госпитализирован в нейрохирургию с ушибом головного мозга. Еще двоих пострадавших в настоящее время обследуют врачи.
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