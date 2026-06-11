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"Весь Донбасс". На Западе резко высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 11.06.2026
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19:12 11.06.2026
"Весь Донбасс". На Западе резко высказались о ситуации в зоне СВО

Lidovky: Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешское издание Lidovky пишет, что Россия при любом раскладе добьется полного освобождения Донбасса.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия при любом раскладе добьется полного освобождения Донбасса, пишет чешское издание Lidovky.
"Наше правительство, но, главное, все западные союзники, должны в первую очередь сосредоточиться на дипломатическом решении трагического конфликта на Украине, а точнее склонить украинское руководство к территориальным уступкам, которых требует побеждающая Россия, как и предлагала уже американская сторона на относительно недавних переговорах на Аляске", — говорится в публикации.
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Автор статьи отмечает, что можно с огромной долей уверенности предполагать, что "Россия все равно добьется своих целей и заберет весь Донбасс".
Москва не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности.
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ 5 июня заявил, что Москва без сомнений добьется освобождения Донбасса. Он напомнил, что с 1 апреля текущего года ЛНР полностью освобождена Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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