Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешское издание Lidovky пишет, что Россия при любом раскладе добьется полного освобождения Донбасса.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия при любом раскладе добьется полного освобождения Донбасса, пишет чешское издание Lidovky.
"Наше правительство, но, главное, все западные союзники, должны в первую очередь сосредоточиться на дипломатическом решении трагического конфликта на Украине, а точнее склонить украинское руководство к территориальным уступкам, которых требует побеждающая Россия, как и предлагала уже американская сторона на относительно недавних переговорах на Аляске", — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что можно с огромной долей уверенности предполагать, что "Россия все равно добьется своих целей и заберет весь Донбасс".
Москва не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности.
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