В СФ назвали инициативы, которые помогут должникам избежать банкротства

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации и Госдума готовят инициативы, направленные на помощь должникам, минуя процедуры банкротства.

Основной законопроект касается совершенствования механизмов банкротства предприятий и предполагает использование реабилитационных процедур (санации) вместо остановки предприятий.

Еще одна инициатива — закон о комплексном урегулировании задолженности, который создаст систему, где все кредиторы будут выступать единым фронтом при реструктуризации долгов граждан.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Совет Федерации и Госдума готовят ряд инициатив, которые призваны помочь должникам выйти из сложной ситуации, минуя процедуры банкротства, рассказал в интервью РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Самый главный сейчас законопроект - о совершенствовании механизмов банкротства предприятий. Мы видим, что есть такие риски, особенно в некоторых регионах, с учетом высокой ключевой ставки и ограниченных возможностей привлечения денег на рынке. Эти риски не фатальные, не носят массовый характер, но все-таки повышаются. Поэтому вместо банкротных процедур, когда предприятие останавливается, люди идут на улицу, все станки заканчивают работу - этого мы не должны допускать - нужны реабилитационные процедуры", - сказал он.

Сенатор пояснил, что речь идет о так называемых процедурах санации – более мягких механизмах, когда государство стимулирует кредиторов договариваться, пролонгировать кредиты, реструктурировать долги, а при необходимости может даже входить в капитал компании.

"Это очень важно для экономики, очень важно для регионов, чтобы не высвобождались рабочие места, чтобы предприятия продолжали работать. Такой законопроект подготовлен сенаторами, он внесен в Государственную Думу. Сейчас ждем отзыв правительства и очень надеемся, что до конца весенней сессии и этого созыва Госдумы мы примем этот закон", - заявил Журавлев

Еще одна инициатива законодателей, по его словам, направлена на защиту прав граждан – это закон о комплексном урегулировании задолженности.

"Сейчас человек, когда у него возникают какие-то проблемы с исполнением обязательств по кредиту - потребительскому, автомобильному, ипотечному, любому микрозайму - каждый раз идет к своему кредитору. Кто-то ему пошел навстречу, кто-то подал заявление на банкротство, кто-то готов реструктуризировать, кто-то нет. А будет комплексная система, когда все кредиторы будут выступать единым фронтом, и если человеку можно реструктуризировать, можно простить, можно сдвинуть вправо платежи, то и все другие должны подчиниться этому решению", - объяснил он.