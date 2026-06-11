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В СФ назвали инициативы, которые помогут должникам избежать банкротства - РИА Новости, 11.06.2026
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06:08 11.06.2026
В СФ назвали инициативы, которые помогут должникам избежать банкротства

Журавлев: СФ готовят ряд инициатив, которые призваны помочь должникам

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Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации и Госдума готовят инициативы, направленные на помощь должникам, минуя процедуры банкротства.
  • Основной законопроект касается совершенствования механизмов банкротства предприятий и предполагает использование реабилитационных процедур (санации) вместо остановки предприятий.
  • Еще одна инициатива — закон о комплексном урегулировании задолженности, который создаст систему, где все кредиторы будут выступать единым фронтом при реструктуризации долгов граждан.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Совет Федерации и Госдума готовят ряд инициатив, которые призваны помочь должникам выйти из сложной ситуации, минуя процедуры банкротства, рассказал в интервью РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
"Самый главный сейчас законопроект - о совершенствовании механизмов банкротства предприятий. Мы видим, что есть такие риски, особенно в некоторых регионах, с учетом высокой ключевой ставки и ограниченных возможностей привлечения денег на рынке. Эти риски не фатальные, не носят массовый характер, но все-таки повышаются. Поэтому вместо банкротных процедур, когда предприятие останавливается, люди идут на улицу, все станки заканчивают работу - этого мы не должны допускать - нужны реабилитационные процедуры", - сказал он.
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Сенатор пояснил, что речь идет о так называемых процедурах санации – более мягких механизмах, когда государство стимулирует кредиторов договариваться, пролонгировать кредиты, реструктурировать долги, а при необходимости может даже входить в капитал компании.
"Это очень важно для экономики, очень важно для регионов, чтобы не высвобождались рабочие места, чтобы предприятия продолжали работать. Такой законопроект подготовлен сенаторами, он внесен в Государственную Думу. Сейчас ждем отзыв правительства и очень надеемся, что до конца весенней сессии и этого созыва Госдумы мы примем этот закон", - заявил Журавлев.
Еще одна инициатива законодателей, по его словам, направлена на защиту прав граждан – это закон о комплексном урегулировании задолженности.
"Сейчас человек, когда у него возникают какие-то проблемы с исполнением обязательств по кредиту - потребительскому, автомобильному, ипотечному, любому микрозайму - каждый раз идет к своему кредитору. Кто-то ему пошел навстречу, кто-то подал заявление на банкротство, кто-то готов реструктуризировать, кто-то нет. А будет комплексная система, когда все кредиторы будут выступать единым фронтом, и если человеку можно реструктуризировать, можно простить, можно сдвинуть вправо платежи, то и все другие должны подчиниться этому решению", - объяснил он.
По словам сенатора, закон позволит должнику избежать унизительной процедуры банкротства. "Хотя у нас она достаточно простая, но в целом неприятная и некоторым образом унизительная процедура. Потому что вроде как тебе прощают долги, но с другой стороны, накладываются ограничения на выезд, на прием на работу, запрет на новые кредиты и так далее", - пояснил он.
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ОбществоНиколай ЖуравлевСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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