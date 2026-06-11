"Росконгресс" и ассоциация "Добро.рф" запустили направление "Добрый ПМЭФ"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" и экосистема социального развития "Добро.рф" запустили новое деловое направление "Добрый ПМЭФ", сообщили в пресс-службе "Добро.рф".
Как заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении, ПМЭФ – это пространство для диалога не только об экономике, но и о ценностях, на которых строится российское общество. Он уточнил, что традиционные ценности и социальная ответственность бизнеса являются неотъемлемой частью этого диалога.
"Новое направление форума, которое запустили по инициативе "Добро.рф", дало компаниям возможность перейти от слов к делу и прямо на площадке форума поддержать проверенные инициативы НКО – 45 проектов из 26 регионов России", - отметил Кобяков.
В свою очередь, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев напомнил, что целью запуска направления стала демонстрация лучших социальных инициатив потенциальным инвесторам.
"Результаты "Доброго ПМЭФ" оправдали и даже превзошли наши ожидания: компании-участники Форума мгновенно начали откликаться. Это говорит о высоком запросе бизнеса на добрые дела, участие в социальной жизни страны даже в трудные времена", - приводятся в сообщении слова Стуглева.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы социального развития "Добро.рф" Артем Метелев подчеркнул, что поддержку получили все лидеры социальных инициатив, представивших на ПМЭФ свои инициативы.
"За каждым проектом стоят сотни благополучателей и измеримый социальный результат, и в итоге направленные инвестиции улучшат жизнь тысячам наших сограждан. Фонд "Росконгресс" - постоянный партнер международной премии "Мы вместе", поэтому мы вместе планируем сделать этот формат поддержки постоянным для ее финалистов", - приводятся в сообщении слова Метелева.