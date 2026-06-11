"Росконгресс" и ассоциация "Добро.рф" запустили направление "Добрый ПМЭФ"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" и экосистема социального развития "Добро.рф" запустили новое деловое направление "Добрый ПМЭФ", сообщили в пресс-службе "Добро.рф".

Как заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении, ПМЭФ – это пространство для диалога не только об экономике, но и о ценностях, на которых строится российское общество. Он уточнил, что традиционные ценности и социальная ответственность бизнеса являются неотъемлемой частью этого диалога.

"Новое направление форума, которое запустили по инициативе "Добро.рф", дало компаниям возможность перейти от слов к делу и прямо на площадке форума поддержать проверенные инициативы НКО – 45 проектов из 26 регионов России", - отметил Кобяков.

В свою очередь, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев напомнил, что целью запуска направления стала демонстрация лучших социальных инициатив потенциальным инвесторам.

"Результаты "Доброго ПМЭФ" оправдали и даже превзошли наши ожидания: компании-участники Форума мгновенно начали откликаться. Это говорит о высоком запросе бизнеса на добрые дела, участие в социальной жизни страны даже в трудные времена", - приводятся в сообщении слова Стуглева.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы социального развития "Добро.рф" Артем Метелев подчеркнул, что поддержку получили все лидеры социальных инициатив, представивших на ПМЭФ свои инициативы.