День России отпразднуют в более чем 90 парках Подмосковья

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В более чем 90 парках Подмосковья 12 июня пройдет общеобластное мероприятие "С Россией в сердце", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Для посетителей в честь Дня России подготовлены концерты, творческие мастер-классы по народным ремеслам, тематические выставки. Гостей также ждут интерактивные карты страны, шествия с государственным флагом и программы, знакомящие с культурой и традициями народов российского государства.

Так, в ступинском парке имени Островского гостям предложат установить новый рекорд России по плетению маскировочных сетей. В акции будут участвовать волонтеры и представители муниципалитетов со всего региона. Здесь же проведут тематические мастер-классы и большой концерт оркестра народных инструментов "Мелодии России" Ступинской филармонии.

В Зарайском центральном парке пройдет торжественное шествие с флагом России по главной аллее. В нем примут участие творческие коллективы в национальных костюмах. Также организуют интерактивную программу "Моя Россия" и праздничный концерт.

В парке "Сестрорецкий" в Клину гостей ждут показы документальных фильмов о России, тематические флешмобы и концерт Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова.

В Свердловском парке городского округа Лосино-Петровский можно будет поучаствовать в создании большой интерактивной композиции "Карта России". Также гостей ждут шествие с российским флагом и концерт с участием профессиональных артистов.