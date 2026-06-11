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День России отпразднуют в более чем 90 парках Подмосковья - РИА Новости, 11.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:58 11.06.2026
День России отпразднуют в более чем 90 парках Подмосковья

Более 90 парков в Подмосковье приготовили программу в честь Дня России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В более чем 90 парках Подмосковья 12 июня пройдет общеобластное мероприятие "С Россией в сердце", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Для посетителей в честь Дня России подготовлены концерты, творческие мастер-классы по народным ремеслам, тематические выставки. Гостей также ждут интерактивные карты страны, шествия с государственным флагом и программы, знакомящие с культурой и традициями народов российского государства.
Так, в ступинском парке имени Островского гостям предложат установить новый рекорд России по плетению маскировочных сетей. В акции будут участвовать волонтеры и представители муниципалитетов со всего региона. Здесь же проведут тематические мастер-классы и большой концерт оркестра народных инструментов "Мелодии России" Ступинской филармонии.
В Зарайском центральном парке пройдет торжественное шествие с флагом России по главной аллее. В нем примут участие творческие коллективы в национальных костюмах. Также организуют интерактивную программу "Моя Россия" и праздничный концерт.
В парке "Сестрорецкий" в Клину гостей ждут показы документальных фильмов о России, тематические флешмобы и концерт Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова.
В Свердловском парке городского округа Лосино-Петровский можно будет поучаствовать в создании большой интерактивной композиции "Карта России". Также гостей ждут шествие с российским флагом и концерт с участием профессиональных артистов.
На главной сцене парка-усадьбы Кривякино в Воскресенске покажут театрализованную постановку театра ростовых кукол "Софит". Еще в программе концерты, выставки, ярмарка ремесел. Для гостей будут работать исторические фотозоны и большой самовар. Желающие смогут покататься на ладье. Вечером выступит группа "Стрелки".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинДень России
 
 
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