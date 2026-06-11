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После ДТП в Екатеринбурге возбудили дело в отношении водителя - РИА Новости, 11.06.2026
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07:51 11.06.2026 (обновлено: 07:54 11.06.2026)
После ДТП в Екатеринбурге возбудили дело в отношении водителя

После ДТП в Екатеринбурге, где погибли четыре человека, возбудили уголовное дело

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После ДТП в Екатеринбурге, где погибли четыре человека, возбуждены уголовные дела.
  • Фигурантами дел стали водитель автобуса и директор транспортной компании.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены после ДТП в Екатеринбурге, где погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Следственными органами СК России по Свердловской области в связи с данным инцидентом возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит указанный автобус", – говорится в сообщении.
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