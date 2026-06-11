После ДТП в Екатеринбурге возбудили дело в отношении водителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После ДТП в Екатеринбурге, где погибли четыре человека, возбуждены уголовные дела.
- Фигурантами дел стали водитель автобуса и директор транспортной компании.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены после ДТП в Екатеринбурге, где погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Следственными органами СК России по Свердловской области в связи с данным инцидентом возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит указанный автобус", – говорится в сообщении.