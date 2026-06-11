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Новороссийский "Черноморец" не прошел лицензирование - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
12:48 11.06.2026
Новороссийский "Черноморец" не прошел лицензирование

"Черноморец" не прошел лицензирование для выступления во Второй лиге

© пресс-служба ФК "Черноморец"Футболисты "Черноморца"
Футболисты Черноморца - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© пресс-служба ФК "Черноморец"
Футболисты "Черноморца". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новороссийский "Черноморец" не прошел лицензирование и не сможет выступить в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги в сезоне-2026/27 из-за отсутствия необходимых финансовых гарантий.
  • Молодежная команда "Черноморца" продолжит выступление в Молодежной футбольной лиге, на ее основе сформируют коллектив для участия в дивизионе Б Второй лиги, стартующей в марте 2027 года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новороссийский "Черноморец" не прошел лицензирование и не сможет выступить в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги в сезоне-2026/27, сообщается в Telegram-канале клуба.
Клуб не прошел лицензирование по финансовым критериям.
"Переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молодежная команда "Черноморца" продолжит выступление в Молодежной футбольной лиге (МФЛ), на ее основе будет сформирован коллектив для участия в дивизионе Б Второй лиги, стартующей в марте 2027 года.
"Черноморец" по итогам сезона-2025/26 занял 16-е место в таблице Первой лиги и вылетел в третий по силе дивизион чемпионата России.
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