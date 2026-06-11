Юрист рассказала, какие документы можно оформлять с электронной подписью

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) полностью заменяет собственноручную подпись и позволяет оформлять ипотеку, регистрировать недвижимость, подавать иски и подписывать практически все виды договоров, если это предусмотрено соглашением сторон, рассказала РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.

"С помощью электронной подписи можно оформить все виды договоров, при условии, что такая возможность предусмотрена самим текстом соглашения, и вторая сторона тоже будет использовать ЭП: купли-продажи, аренды, залога, оказания услуг. Также инструмент можно использовать при направлении в госорганы иска, ходатайства, жалобы, заявления, предложения", - сказала она.