Юрист рассказала, какие документы можно оформлять с электронной подписью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Квалифицированная электронная подпись (КЭП) полностью заменяет собственноручную подпись.
- КЭП позволяет оформлять различные документы, если это предусмотрено соглашением сторон, в том числе договоры купли-продажи, аренды, залога, оказания услуг.
- С помощью КЭП можно направить заявление о государственном кадастровом учете или регистрации прав на недвижимость.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) полностью заменяет собственноручную подпись и позволяет оформлять ипотеку, регистрировать недвижимость, подавать иски и подписывать практически все виды договоров, если это предусмотрено соглашением сторон, рассказала РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
"С помощью электронной подписи можно оформить все виды договоров, при условии, что такая возможность предусмотрена самим текстом соглашения, и вторая сторона тоже будет использовать ЭП: купли-продажи, аренды, залога, оказания услуг. Также инструмент можно использовать при направлении в госорганы иска, ходатайства, жалобы, заявления, предложения", - сказала она.
Чернокова также добавила, что электронная подпись позволяет оформить документы для получения ипотеки, направить заявление о государственном кадастровом учете или регистрации прав на недвижимость. Для этого необходимо просто перенести электронную подпись в PDF-документ.