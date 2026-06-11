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Родственники пропавшей в Канаде гимнастки из России сообщили, что она жива - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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20:56 11.06.2026
Родственники пропавшей в Канаде гимнастки из России сообщили, что она жива

Протасова: с бывшей олимпийской чемпионкой Сороковой все в порядке

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкХудожественная гимнастика
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хореограф-постановщик и коллега Елизаветы Сороковой Кира Протасова ранее выражала беспокойство из-за того, что гимнастка не выходила на связь с друзьями и коллегами.
  • Родственники Елизаветы Сороковой сообщили, что она регулярно выходит на связь с близкими, и с ней все в порядке.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. Считавшаяся пропавшей в Канаде российская экс-гимнастка Елизавета Сороковая регулярно выходит на связь с близкими, с ней все в порядке, сообщила РИА Новости хореограф-постановщик и коллега спортсменки Кира Протасова со ссылкой на родственников спортсменки.
Ранее в видео на YouTube-канале Протасовой появилась информация, что Сороковая уже как минимум полгода не выходит на связь с друзьями и коллегами, а ее местонахождение неизвестно.
"Мне удалось связаться с ближайшими родственниками Лизы. По их словам, она поддерживает с семьей связь, и с ней все в порядке. Это очень радостная новость. В подкасте мы лишь озвучили свое беспокойство в связи с отсутствием коммуникации с ней на тот момент у кого-либо из окружения. Очень рада, что все хорошо", - сказала Протасова.
Сороковой тридцать лет. Она чемпионка России в командном многоборье, несколько лет тренировалась в центре олимпийской подготовки в Новогорске. В 2016 году завершила карьеру, в 2017 году по личным и рабочим причинам уехала в Канаду.
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