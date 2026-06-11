Родственники пропавшей в Канаде гимнастки из России сообщили, что она жива

Краткий пересказ от РИА ИИ Хореограф-постановщик и коллега Елизаветы Сороковой Кира Протасова ранее выражала беспокойство из-за того, что гимнастка не выходила на связь с друзьями и коллегами.

Родственники Елизаветы Сороковой сообщили, что она регулярно выходит на связь с близкими, и с ней все в порядке.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. Считавшаяся пропавшей в Канаде российская экс-гимнастка Елизавета Сороковая регулярно выходит на связь с близкими, с ней все в порядке, сообщила РИА Новости хореограф-постановщик и коллега спортсменки Кира Протасова со ссылкой на родственников спортсменки.

Ранее в видео на YouTube-канале Протасовой появилась информация, что Сороковая уже как минимум полгода не выходит на связь с друзьями и коллегами, а ее местонахождение неизвестно.

"Мне удалось связаться с ближайшими родственниками Лизы. По их словам, она поддерживает с семьей связь, и с ней все в порядке. Это очень радостная новость. В подкасте мы лишь озвучили свое беспокойство в связи с отсутствием коммуникации с ней на тот момент у кого-либо из окружения. Очень рада, что все хорошо", - сказала Протасова.