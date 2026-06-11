Футбольный чемпионат: вместо триумфа Америка получит новые проблемы

Сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу — праздник для миллиардов болельщиков по всему миру, включая те государства, команды которых на него не попали (в том числе, как в случае с нашей страной, по политическим причинам — из-за санкций). Но, кроме чисто спортивного, у мундиаля всегда было и политическое измерение — и в этот раз оно, пожалуй, достигло своего максимума.

Все потому, что чемпионат пройдет в США — хотя церемония открытия и первый матч состоятся в Мехико, а часть матчей примут Мексика и Канада, все равно для всего мира и для самих американцев это в первую очередь чемпионат в Соединенных Штатах (к тому же там пройдет абсолютное большинство матчей). Так получилось, что решение о месте проведения принималось в 2018-м в Москве, во время 21-го чемпионата. И тогда уже было понятно, что американский мундиаль пройдет в дни празднования 250-летнего юбилея независимости Соединенных Штатов, приходящегося на 4 июля. И на 80-летие Дональда Трампа, которое отмечается 14 июня. Но практически никто тогда, в 2018 году, когда Трамп был президентом, не мог предсказать, что именно он и будет принимать чемпионат, ведь его срок истекал в январе 2021-го, причем даже в случае переизбрания он оставался бы в Белом доме до января 2025 года и уже не мог бы стать хозяином соревнования. Однако произошло удивительное: сначала американские элиты сделали все для того, чтобы Трамп проиграл выборы 2020-го, а потом победил в 2024-м. И вот теперь у него тройной праздник: собственный юбилей, юбилей страны и все это на фоне чемпионата. Девятнадцатого июля на стадионе в пригороде его родного Нью-Йорка он торжественно закроет чемпионат, передав эстафету следующему, который пройдет в год столетия первенств, причем впервые сразу на двух континентах (Испания, Португалия и Марокко).

Есть чему радоваться?

Нет. Потому что Трамп сам все испортил. Начав войну с Ираном, он не только подорвал американские позиции и репутацию в мире, но и нанес сильнейший удар по мировой экономике. Цены на топливо выросли — и, как следствие, меньше иностранных болельщиков приедут на чемпионат. Но это не главное: ну получат меньше доходов ФИФА и американский бюджет, ничего страшного. Куда серьезнее то, что чемпионат может стать ударом по репутации американцев. Не как мирового гегемона, а как гостеприимных хозяев. А это фундамент Америки с ее "отдайте мне ваших усталых, ваших бедных, ваших угнетенных". Понятно, что Трамп побеждал во многом благодаря несогласию с этими выбитыми на статуе Свободы строками: нелегальная миграция стала огромной проблемой для страны. Но чемпионат мира все-таки не про это: абсолютное большинство приезжающих из-за границы болельщиков не собираются нелегально оставаться в стране — им нужен праздник. А американцы ведь непревзойденные мастера шоу и развлечений!

Да, так было. Но не сейчас. Война с Ираном сама по себе является очень плохим фоном для мирового чемпионата: он проходит в стране-агрессоре, которая с начала этого года несколько раз продемонстрировала свое абсолютное презрение не то что к международному праву, но и просто к миру как таковому. Похищение Мадуро, убийство Али Хаменеи и нападение на Иран, блокада Кубы — все это настолько вызывающе, что любой другой стране (за исключением американского напарника — Израиля) хватило бы малой части подобного, чтобы получить бойкот и большинства мирового сообщества, и ФИФА в частности. Но Штатам все сходит с рук — и в итоге они уже до начала чемпионата показывают свое отношение ко всем остальным.

От самого возмутительного шага они, правда, удержались, хотя руки и чесались. Речь о попытке не пустить сборную Ирана — пришлось ограничиться тем, что не дали визы некоторым членам делегации, заявив, что это "террористы и ксировцы". В марте, после нападения США, Иран подумывал вообще отказаться от участия, но потом понял, что это совершенно неправильно: чемпионат ведь не американский, а международный. Потом Иран просил перенести его матчи из Америки в Мексику, но ФИФА заявила, что уже поздно переверстывать программу. В итоге иранцы сыграют в Лос-Анджелесе, но свою базу все-таки перенесли из Штатов в Мексику. Все три матча с участием Ирана (а он почти наверняка не выйдет из группы) станут самым громким политическим событием чемпионата. В котором впервые самым многочисленным участником будет блок исламских государств — целых 14 (включая преимущественно мусульманскую страну Босния и Герцеговина). Столько же будет европейских государств, но тут дело не в сильно выросшем уровне мусульманского футбола, а в расширении числа участников чемпионата: в этом году в нем впервые соберутся 48 команд. На прошлых было 32, то есть рост сразу в полтора раза. Так что в исламском мире (тем более с учетом того, что прошлый чемпионат был в Катаре) нынешние игры привлекут повышенное внимание. И что видит двухмиллиардная исламская умма?

Не то, что в европейских сборных давно уже немало мусульман, а то, как обращаются с представителями исламских стран на чемпионате. Унизительные обыски и допросы при прилете в США — это еще полбеды: в сборной Ирака просто не дали визы пятерым ведущим игрокам. А еще одному, все-таки добравшемуся до Штатов, устроили семичасовой допрос в аэропорту — и все же потом пропустили, объяснив, что перепутали его с кем-то другим, кто связан с террористами. И это Ирак (а не Иран) — страна, на которую американцы напали, оккупировали и ввергли в хаос гражданской войны.

А вот другого участника чемпионата, Амара Абдулкадира Актана, вообще не впустили в США: после 11-часового допроса ему аннулировали визу и депортировали его обратным рейсом. И это притом что у Актана был дипломатический паспорт и он являлся одним из судей чемпионата. Одним из семи судей от Африки, причем в прошлом году был признан лучшим судьей года на континенте. Такое вообще происходит впервые, чтобы судья ФИФА не смог попасть на чемпионат! Причина все та же — возможные связи с террористами. Ведь Актан — сомалиец. Да, из той самой страны, в которую США сначала ввели войска, а потом устроили бойню в Могадишо (и сняли про нее "Падение "Черного ястреба"). Актана в Могадишо встречала восторженная толпа, включая министра обороны.

Причем в случае с сомалийцем сходятся сразу два фактора: презрение Штатов к международному праву и "облагодетельствованным" ими странам и внутриполитические соображения. Ведь из сомалийцев давно сделали пугало для внутреннего использования: Миннеаполис, крупнейший город Миннесоты, уже называют "маленьким Могадишо", потому что в агломерации живут больше ста тысяч сомалийцев. Понятно, что среди них наверняка есть немало незаконных мигрантов и нарушителей закона, но США забывают, что они начали переселяться в их страну после того, как в 1992 году американские войска непрошенными гостями высадились в Сомали. Вскоре после этого, кстати, из лагеря беженцев в соседней Кении родители увезли вместе с собой в Штаты и 14-летнюю Ильхам Омар, которая в 2017-м стала первой женщиной-мусульманкой в американском конгрессе. И до сих пор представляет там один из округов Миннесоты, оставаясь жесточайшим критиком Трампа и Израиля. Так что для Трампа сомалийцы — в первую очередь эта "бешеная левая демократка-коммунистка-исламистка", поэтому и высылка судьи ФИФА — лишь следствие общего настроя.