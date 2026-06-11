В Испании при пожаре в апартаментах погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Два человека погибли и один находится в тяжелом состоянии в результате пожара в апартаментах на Майорке.

Пожар начался утром в четверг в пляжном курорте Магалуф, очаг возгорания находился на третьем этаже здания.

В результате пожара пострадали не менее 20 человек.

МАДРИД, 11 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в апартаментах в туристическом районе на испанском острове Майорка, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета Кальвия.

Как уточнил представитель местных властей, пожар начался утром в четверг в апартаментах, расположенных на пляжном курорте Магалуф на юго-западной части Майорки . Очаг возгорания находился на третьем этаже здания, где расположены квартиры.

"На данный момент есть информация о двух погибших и одном человеке, находящемся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в результате пожара пострадали не менее 20 человек.

Собеседник агентства подчеркнул, что пожар был настолько сильным, что выбил несколько окон и дверь одной из квартир, после чего дым быстро распространился по лестничной клетке и начал проникать в квартиры через фасад.