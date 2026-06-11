Рейтинг@Mail.ru
В Испании при пожаре в апартаментах погибли два человека - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 11.06.2026
В Испании при пожаре в апартаментах погибли два человека

На Майорке два человека погибли при пожаре в апартаментах

© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли и один находится в тяжелом состоянии в результате пожара в апартаментах на Майорке.
  • Пожар начался утром в четверг в пляжном курорте Магалуф, очаг возгорания находился на третьем этаже здания.
  • В результате пожара пострадали не менее 20 человек.
МАДРИД, 11 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в апартаментах в туристическом районе на испанском острове Майорка, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета Кальвия.
Как уточнил представитель местных властей, пожар начался утром в четверг в апартаментах, расположенных на пляжном курорте Магалуф на юго-западной части Майорки. Очаг возгорания находился на третьем этаже здания, где расположены квартиры.
"На данный момент есть информация о двух погибших и одном человеке, находящемся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в результате пожара пострадали не менее 20 человек.
Собеседник агентства подчеркнул, что пожар был настолько сильным, что выбил несколько окон и дверь одной из квартир, после чего дым быстро распространился по лестничной клетке и начал проникать в квартиры через фасад.
Причины возгорания расследуют сотрудники гражданской гвардии.
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Названа предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане
9 июня, 22:38
 
В миреМайорка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала