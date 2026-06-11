Рейтинг@Mail.ru
В Росстандарте рассказали о планах на ГОСТы в индустрии красоты - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 11.06.2026
В Росстандарте рассказали о планах на ГОСТы в индустрии красоты

Шалаев: индустрия красоты развивается, что продвинет ГОСТы в этой сфере

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaМаникюр
Маникюр - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Маникюр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индустрия красоты в России активно развивается, что способствует продвижению ГОСТов в этой сфере, считает глава Росстандарта Антон Шалаев.
  • В настоящее время ГОСТы на накладные ресницы, парики или локоны не разрабатываются.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Индустрия красоты в России активно развивается, что поспособствует и продвижению ГОСТов в этой сфере, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Индустрия красоты в России активно продвигается вперед, поэтому и стандарты в этой отрасли, я предполагаю, будут развиваться, но в зависимости от потребности - инициатив, которые выдвигают сами участники рынка", - сказал он.
При этом Шалаев добавил, что в настоящее время ГОСТы, например, на накладные ресницы, парики или локоны не разрабатываются.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
ГОСТ – что это такое и для чего он нужен
6 июня, 21:17
 
РоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала