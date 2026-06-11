В Росстандарте рассказали о планах на ГОСТы в индустрии красоты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индустрия красоты в России активно развивается, что способствует продвижению ГОСТов в этой сфере, считает глава Росстандарта Антон Шалаев.
- В настоящее время ГОСТы на накладные ресницы, парики или локоны не разрабатываются.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Индустрия красоты в России активно развивается, что поспособствует и продвижению ГОСТов в этой сфере, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Индустрия красоты в России активно продвигается вперед, поэтому и стандарты в этой отрасли, я предполагаю, будут развиваться, но в зависимости от потребности - инициатив, которые выдвигают сами участники рынка", - сказал он.
При этом Шалаев добавил, что в настоящее время ГОСТы, например, на накладные ресницы, парики или локоны не разрабатываются.
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