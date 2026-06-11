Мишустин рассказал о доходах бюджета в 2025 году

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доходы федерального бюджета РФ в 2025 году составили более 37 триллионов рублей, большая доля пришлась на ненефтегазовые доходы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, это - промышленное производство, сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, образование, медицина, еще многие секторы, которые не относятся к добыче нефти и газа.

"Эти и другие достигнутые параметры остались в рамках запланированных величин и соответствуют тем задачам, которые президент поставил на 2025 год в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - заключил глава правительства.