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Мишустин рассказал о доходах бюджета в 2025 году - РИА Новости, 11.06.2026
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16:27 11.06.2026
Мишустин рассказал о доходах бюджета в 2025 году

Мишустин: доходы бюджета России в 2025 году составили более 37 триллионов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доходы федерального бюджета России в 2025 году составили более 37 триллионов рублей.
  • Большая их доля пришлась на ненефтегазовые источники, которые превышают три четверти всех поступлений.
  • Достигнутые параметры соответствуют задачам, поставленным президентом на 2025 год.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доходы федерального бюджета РФ в 2025 году составили более 37 триллионов рублей, большая доля пришлась на ненефтегазовые доходы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Полученные доходы составили в итоге более 37 триллионов рублей, во многом благодаря ненефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво у нас превышает три четверти всех поступлений", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
По словам Мишустина, это - промышленное производство, сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, образование, медицина, еще многие секторы, которые не относятся к добыче нефти и газа.
"Эти и другие достигнутые параметры остались в рамках запланированных величин и соответствуют тем задачам, которые президент поставил на 2025 год в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - заключил глава правительства.
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