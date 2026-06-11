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Директор Буйнова опроверг сообщения, что артист перенес инсульт - РИА Новости, 11.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:09 11.06.2026
Директор Буйнова опроверг сообщения, что артист перенес инсульт

РИА Новости: директор Буйнова Пудовкин опроверг сообщения об инсульте артиста

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевец Александр Буйнов
Певец Александр Буйнов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Певец Александр Буйнов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг информацию о том, что у артиста случился ишемический инсульт.
  • Александр Буйнов выступит вместе со своими внуками на концерте в «ЦСКА Арена», а затем выйдет на сцену Кремлевского дворца.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор народного артиста РФ Александра Буйнова Сергей Пудовкин в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что у артиста якобы случился ишемический инсульт, отметив, что Буйнов чувствует себя прекрасно.
"Спасибо за беспокойство. Все прекрасно. Информация не соответствует действительности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Буйнов недавно пережил инсульт.
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Пудовкин также сообщил, что в четверг Александр Буйнов выступит вместе со своими внуками на концерте, который состоится на площадке "ЦСКА Арена", а после артист выйдет на сцену Кремлевского дворца и исполнит песню "Друг".
"Более того, в первой половине дня Александр Буйнов участвует в телевизионном проекте в роли одного из членов жюри. Это к вопросу о реальном состоянии артиста. Дай бог нам всем так себя чувствовать", - добавил директор артиста.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что Александр Буйнов якобы перенес ишемический инсульт.
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КультураРоссияАлександр БуйновСергей Пудовкин
 
 
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