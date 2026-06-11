Директор Буйнова опроверг сообщения, что артист перенес инсульт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг информацию о том, что у артиста случился ишемический инсульт.
- Александр Буйнов выступит вместе со своими внуками на концерте в «ЦСКА Арена», а затем выйдет на сцену Кремлевского дворца.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор народного артиста РФ Александра Буйнова Сергей Пудовкин в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что у артиста якобы случился ишемический инсульт, отметив, что Буйнов чувствует себя прекрасно.
"Спасибо за беспокойство. Все прекрасно. Информация не соответствует действительности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Буйнов недавно пережил инсульт.
Пудовкин также сообщил, что в четверг Александр Буйнов выступит вместе со своими внуками на концерте, который состоится на площадке "ЦСКА Арена", а после артист выйдет на сцену Кремлевского дворца и исполнит песню "Друг".
"Более того, в первой половине дня Александр Буйнов участвует в телевизионном проекте в роли одного из членов жюри. Это к вопросу о реальном состоянии артиста. Дай бог нам всем так себя чувствовать", - добавил директор артиста.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что Александр Буйнов якобы перенес ишемический инсульт.