Директор Буйнова опроверг сообщения, что артист перенес инсульт

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор народного артиста РФ Александра Буйнова Сергей Пудовкин в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что у артиста якобы случился ишемический инсульт, отметив, что Буйнов чувствует себя прекрасно.

"Более того, в первой половине дня Александр Буйнов участвует в телевизионном проекте в роли одного из членов жюри. Это к вопросу о реальном состоянии артиста. Дай бог нам всем так себя чувствовать", - добавил директор артиста.