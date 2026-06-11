Лондон пожертвовал сотрудничеством с Москвой ради конъюнктуры, заявил Келин

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Великобритания принесла потенциал сотрудничества с Россией и общие интересы двух стран в жертву политической конъюнктуре, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Вы делаете это вопреки давлению местных властей и сложным обстоятельствам. Это достойно самого искреннего уважения", - подчеркнул он.