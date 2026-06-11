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Лондон пожертвовал сотрудничеством с Москвой ради конъюнктуры, заявил Келин - РИА Новости, 11.06.2026
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22:15 11.06.2026
Лондон пожертвовал сотрудничеством с Москвой ради конъюнктуры, заявил Келин

Келин: Британия принесла потенциал сотрудничества с РФ ради конъюнктуры

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Андрей Келин заявил, что Великобритания принесла потенциал сотрудничества с Россией и общие интересы двух стран в жертву политической конъюнктуре.
  • Келин выразил надежду, что здравый смысл и прагматизм возобладают среди британских правящих кругов.
ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Великобритания принесла потенциал сотрудничества с Россией и общие интересы двух стран в жертву политической конъюнктуре, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Лондон сделал ставку на конфронтацию и последовательно ее наращивает. Это печально - прежде всего для самой Британии. Наши государства связывает и общее прошлое, и взаимные интересы, и богатый потенциал для нормального сотрудничества. Все это сознательно принесено в жертву политической конъюнктуре", - сказал посол на торжественном приеме в дипмиссии в Лондоне по случаю Дня России.
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При этом Келин выразил надежду, что рано или поздно здравый смысл и прагматизм возобладают среди британских правящих кругов.
Дипломат также поблагодарил соотечественников в Великобритании за труд по сохранению русского языка, культуры и идентичности.
"Вы делаете это вопреки давлению местных властей и сложным обстоятельствам. Это достойно самого искреннего уважения", - подчеркнул он.
Прием по случаю Дня России посетили главы и сотрудники дипломатических миссий дружественных государств СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, представители расположенных в Лондоне международных организаций, британских политических и деловых кругов, общественных объединений и СМИ, а также российские соотечественники.
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