"Билайн" примет участие в работе комиссии на защите ВКР в Университете ИТМО

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Эксперты "Билайна" примут участие в работе государственной экзаменационной комиссии на защите выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов факультета экотехнологий Университета ИТМО, сообщает пресс-служба оператора.

В пресс-службе отметили, что защита станет важным этапом в развитии долгосрочного партнерства, направленного на подготовку кадров нового поколения.

Системное сотрудничество компании и факультета стартовало в 2023 году. Ключевым проектом партнерства стал разработанный экспертами оператора образовательный модуль "Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях": учебные занятия призваны дать будущим специалистам не только знания в области управления повесткой устойчивого развития в организациях, но и практический опыт от экспертов рынка.

"Для “Билайна” инвестиции в развитие направления GreenTech (зеленые технологии – ред.) — это стратегический приоритет. Мы создаем энергоэффективные сети, внедряем зеленые решения в сетевую инфраструктуру", — отметила руководитель по устойчивому развитию "Билайна" Евгения Чистова, ее слова приводит пресс-служба компании.

Она отметила, что сотрудничество оператора с ИТМО — важная инвестиция в будущее отрасли.

"Вместе мы готовим специалистов, которые с первого дня карьеры будут проектировать технологии с учетом оценки их потенциального экологического воздействия", – подчеркнула Чистова.

Подход к обучению включает в себя не только теоретические курсы, но и практические занятия, производственную практику, стажировки. Студенты проходят практику в блоке по коммуникациям и устойчивому развитию, знакомятся с технологиями и решениями компании, ведут работу над реальными рабочими кейсами.

Привлечение экспертов Билайна к защите ВКР — это еще один шаг в укреплении связи между академическим образованием и реальными задачами бизнеса, отметили в пресс-службе.