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"Билайн" примет участие в работе комиссии на защите ВКР в Университете ИТМО - РИА Новости, 11.06.2026
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12:39 11.06.2026
"Билайн" примет участие в работе комиссии на защите ВКР в Университете ИТМО

"Билайн" примет участие в работе госкомиссии на защите ВКР в Университете ИТМО

CC BY-SA 4.0 / ITMO University / Главный корпус Университета ИТМО
Главный корпус Университета ИТМО - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY-SA 4.0 / ITMO University /
Главный корпус Университета ИТМО
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Эксперты "Билайна" примут участие в работе государственной экзаменационной комиссии на защите выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов факультета экотехнологий Университета ИТМО, сообщает пресс-служба оператора.
В пресс-службе отметили, что защита станет важным этапом в развитии долгосрочного партнерства, направленного на подготовку кадров нового поколения.
Системное сотрудничество компании и факультета стартовало в 2023 году. Ключевым проектом партнерства стал разработанный экспертами оператора образовательный модуль "Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях": учебные занятия призваны дать будущим специалистам не только знания в области управления повесткой устойчивого развития в организациях, но и практический опыт от экспертов рынка.
"Для “Билайна” инвестиции в развитие направления GreenTech (зеленые технологии – ред.) — это стратегический приоритет. Мы создаем энергоэффективные сети, внедряем зеленые решения в сетевую инфраструктуру", — отметила руководитель по устойчивому развитию "Билайна" Евгения Чистова, ее слова приводит пресс-служба компании.
Она отметила, что сотрудничество оператора с ИТМО — важная инвестиция в будущее отрасли.
"Вместе мы готовим специалистов, которые с первого дня карьеры будут проектировать технологии с учетом оценки их потенциального экологического воздействия", – подчеркнула Чистова.
Подход к обучению включает в себя не только теоретические курсы, но и практические занятия, производственную практику, стажировки. Студенты проходят практику в блоке по коммуникациям и устойчивому развитию, знакомятся с технологиями и решениями компании, ведут работу над реальными рабочими кейсами.
Привлечение экспертов Билайна к защите ВКР — это еще один шаг в укреплении связи между академическим образованием и реальными задачами бизнеса, отметили в пресс-службе.
"ИТМО как ведущий вуз в сфере высоких технологий видит свою миссию в подготовке лидеров, способных решать комплексные задачи. Инженерия сегодня невозможна без учета экологического контекста. Партнерство с Билайном дает нашим студентам уникальный доступ к реальным бизнес-процессам и запросам, превращая образовательную программу в лабораторию для создания будущего на стыке технологий и устойчивого развития", — подчеркнула декан факультета Экотехнологий ИТМО Екатерина Тамбулатова.
 
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