В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Ржевка Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель получил акубаротравму и осколочные ранения.

В Белгородском округе при атаке FPV-дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, в селе Беловское в результате детонации беспилотника загорелся частный дом.

В поселке Пролетарский и селе Косилово FPV-дроны также стали причиной повреждений частных домов и социального объекта.

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в селе Ржевка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

« "В Шебекинском округе в районе села Ржевка FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водителя с акубаротравмой, множественными осколочными ранениями плеча, шеи и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Также, по данным ведомства, в Белгородском округе на участке автодороги Шагаровка — Таврово при атаке FPV-дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, в селе Беловское в результате детонации беспилотника загорелся частный дом.