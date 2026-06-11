В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Ржевка Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель получил акубаротравму и осколочные ранения.
- В Белгородском округе при атаке FPV-дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, в селе Беловское в результате детонации беспилотника загорелся частный дом.
- В поселке Пролетарский и селе Косилово FPV-дроны также стали причиной повреждений частных домов и социального объекта.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в селе Ржевка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
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"В Шебекинском округе в районе села Ржевка FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водителя с акубаротравмой, множественными осколочными ранениями плеча, шеи и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в Белгородском округе на участке автодороги Шагаровка — Таврово при атаке FPV-дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, в селе Беловское в результате детонации беспилотника загорелся частный дом.
"В поселке Пролетарский Ракитянского округа от детонации дрона посечен навес частного домовладения. В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон атаковал социальный объект", - добавили в оперштабе.
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