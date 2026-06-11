Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 11.06.2026
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Ржевка Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель получил акубаротравму и осколочные ранения.
  • В Белгородском округе при атаке FPV-дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, в селе Беловское в результате детонации беспилотника загорелся частный дом.
  • В поселке Пролетарский и селе Косилово FPV-дроны также стали причиной повреждений частных домов и социального объекта.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в селе Ржевка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
«
"В Шебекинском округе в районе села Ржевка FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водителя с акубаротравмой, множественными осколочными ранениями плеча, шеи и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в Белгородском округе на участке автодороги Шагаровка — Таврово при атаке FPV-дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, в селе Беловское в результате детонации беспилотника загорелся частный дом.
"В поселке Пролетарский Ракитянского округа от детонации дрона посечен навес частного домовладения. В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон атаковал социальный объект", - добавили в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала