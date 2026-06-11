Иран атаковал военную базу США "Харир" на севере Ирака, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран атаковал ракетами американскую авиабазу «Харир» на севере Ирака.
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении осуществить масштабную атаку против Ирана.
- Штаб командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщил о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16 и пригрозил дать сокрушительный ответ в случае новых атак со стороны США.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Иран после ударов США по исламской республике атаковал ракетами американскую авиабазу "Харир" на севере Ирака, передает иранское агентство Nour News.
Утверждается, что Иран также атаковал американский радар в иракском Курдистане и корабли США в Ормузском проливе и Персидском заливе.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.
В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Минаб, Мохр, Бендер-Аббас и Сирик. ПВО работали в Тегеране и на юге страны. Штаб командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" также сообщал о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16. Позднее штаб заявил о закрытии Ормузского пролива для всех видов судов, а также пригрозил дать сокрушительный ответ в случае новых атак со стороны США.