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Иран атаковал военную базу США "Харир" на севере Ирака, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.06.2026
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03:14 11.06.2026
Иран атаковал военную базу США "Харир" на севере Ирака, сообщают СМИ

Nour News: Иран атаковал военную базу США "Харир" на севере Ирака

© AP Photo / Iranian Revolutionary GuardЗапуск баллистических ракет в Иране
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
Запуск баллистических ракет в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран атаковал ракетами американскую авиабазу «Харир» на севере Ирака.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о намерении осуществить масштабную атаку против Ирана.
  • Штаб командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщил о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16 и пригрозил дать сокрушительный ответ в случае новых атак со стороны США.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Иран после ударов США по исламской республике атаковал ракетами американскую авиабазу "Харир" на севере Ирака, передает иранское агентство Nour News.
"Первый ответ Ирана на агрессию США: ракетная атака по авиабазе "Харир" в Ираке", - говорится в сообщении.
Утверждается, что Иран также атаковал американский радар в иракском Курдистане и корабли США в Ормузском проливе и Персидском заливе.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.
В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Минаб, Мохр, Бендер-Аббас и Сирик. ПВО работали в Тегеране и на юге страны. Штаб командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" также сообщал о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16. Позднее штаб заявил о закрытии Ормузского пролива для всех видов судов, а также пригрозил дать сокрушительный ответ в случае новых атак со стороны США.
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В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампF-16Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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