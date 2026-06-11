Бастрыкин потребовал доклад о расследовании похищения мальчика в Кузбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Прокопьевске Кемеровской области 18-летний парень и 14-летний подросток похитили 10-летнего мальчика, но ребенок сумел сбежать.
- Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании этого уголовного дела.
КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств похищения 10-летнего мальчика 18-летним парнем и 14-летним подростком в городе Прокорьевске Кемеровской области, сообщили в ведомстве.
В четверг пресс-служба полиции сообщала, что 18-летний парень и 14-летний подросток силой засунули 10-летнего мальчика в багажник машины и увезли в гаражный массив, где удерживали. Ребенок сумел выбраться и убежать. Полицейские задержали похитителей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области - Кузбассу Базарову Б. Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.