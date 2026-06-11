Глава МИД Бахрейна передал Путину и Лаврову пожелания мира от короля страны

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни передал в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пожелания мира и благополучия от короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа.