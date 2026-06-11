Глава МИД Бахрейна передал Путину и Лаврову пожелания мира от короля страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни передал пожелания мира и благополучия от короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни передал в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пожелания мира и благополучия от короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа.
"Хотел бы передать Вам самые лучшие пожелания мира и благополучия от имени его Величества Короля Бахрейна и наследного принца Салмана, который также возглавляет совет министров, в ваш адрес и в адрес президента Российской Федерации", - сказал он в начале встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Последний раз министры встречались в сентябре 2025 года в Сочи на полях восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.