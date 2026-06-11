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Глава МИД Бахрейна передал Путину и Лаврову пожелания мира от короля страны - РИА Новости, 11.06.2026
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12:30 11.06.2026 (обновлено: 12:42 11.06.2026)
Глава МИД Бахрейна передал Путину и Лаврову пожелания мира от короля страны

Аз-Зайяни передал Путину и Лаврову пожелания мира и благополучия от Аль-Халифы

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГлава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве. 11 июня 2026
Глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве. 11 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни передал пожелания мира и благополучия от короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни передал в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пожелания мира и благополучия от короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа.
"Хотел бы передать Вам самые лучшие пожелания мира и благополучия от имени его Величества Короля Бахрейна и наследного принца Салмана, который также возглавляет совет министров, в ваш адрес и в адрес президента Российской Федерации", - сказал он в начале встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни проводят встречу в Москве.
Последний раз министры встречались в сентябре 2025 года в Сочи на полях восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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