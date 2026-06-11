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В МВД раскрыли подробности о водителе автобуса в момент ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.06.2026
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08:42 11.06.2026
В МВД раскрыли подробности о водителе автобуса в момент ДТП в Екатеринбурге

Водитель, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, в момент аварии был трезв

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса у храма Большой Златоуст.
  • По данным губернатора Свердловской области, в результате ДТП погибли четыре человека, включая ребенка, и несколько человек пострадали.
  • Водитель автобуса в момент ДТП был трезв, но имел шесть нарушений правил дорожного движения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, в момент ДТП был трезв, при этом он имел шесть нарушений правил дорожного движения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще три человека были госпитализированы. В четверг в ГУМВД России по региону уточнили, что число пострадавших выросло до пяти человек, двоих из них отпустили домой после оказания помощи.
"Сразу после ЧП он (водитель, - ред.) был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым. В базе данных ГАИ значится, что он имеет шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал", - сообщил Горелых.
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ПроисшествияЕкатеринбургЛенинский районСвердловская областьВалерий ГорелыхДенис ПаслерМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
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