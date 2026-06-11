В МВД раскрыли подробности о водителе автобуса в момент ДТП в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса у храма Большой Златоуст.
- По данным губернатора Свердловской области, в результате ДТП погибли четыре человека, включая ребенка, и несколько человек пострадали.
- Водитель автобуса в момент ДТП был трезв, но имел шесть нарушений правил дорожного движения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, в момент ДТП был трезв, при этом он имел шесть нарушений правил дорожного движения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще три человека были госпитализированы. В четверг в ГУМВД России по региону уточнили, что число пострадавших выросло до пяти человек, двоих из них отпустили домой после оказания помощи.
"Сразу после ЧП он (водитель, - ред.) был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым. В базе данных ГАИ значится, что он имеет шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал", - сообщил Горелых.