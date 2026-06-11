В МВД раскрыли подробности о водителе автобуса в момент ДТП в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, в момент ДТП был трезв, при этом он имел шесть нарушений правил дорожного движения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.