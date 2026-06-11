Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до пяти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в ДТП с автобусом и пешеходами в Екатеринбурге выросло до пяти.
- Двоих пострадавших отпустили домой после оказания медицинской помощи, госпитализация не потребовалась.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и пешеходами в Екатеринбурге выросло до пяти, из них двоих отпустили домой после оказания медпомощи, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении Горелых.