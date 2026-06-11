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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до пяти - РИА Новости, 11.06.2026
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08:02 11.06.2026
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до пяти

Число пострадавших в ДТП с автобусом и пешеходами в Екатеринбурге возросло до 5

© Фото : МЧС РоссииДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МЧС России
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших в ДТП с автобусом и пешеходами в Екатеринбурге выросло до пяти.
  • Двоих пострадавших отпустили домой после оказания медицинской помощи, госпитализация не потребовалась.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и пешеходами в Екатеринбурге выросло до пяти, из них двоих отпустили домой после оказания медпомощи, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении Горелых.
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Валерий ГорелыхЕкатеринбургПроисшествияСвердловская областьДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
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