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Ульянов: Вена нарушает обязательства МАГАТЭ по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 11.06.2026
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16:18 11.06.2026 (обновлено: 16:19 11.06.2026)
Ульянов: Вена нарушает обязательства МАГАТЭ по выдаче виз россиянам

Ульянов: Австрия нарушает обязательства МАГАТЭ по выдаче виз россиянам

© РИА Новости / Александр НатрускинМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов заявил, что Австрия нарушает обязательства страны пребывания МАГАТЭ по выдаче виз россиянам.
  • В соответствии с соглашением, Австрия обязалась выдавать въездные визы «настолько быстро, насколько это возможно».
  • Неправомерные действия австрийских властей создают трудности для ротации персонала и ставят российских дипломатов и административно-технических сотрудников в дискриминационное положение.
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Австрия нарушает обязательства страны пребывания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по выдаче виз россиянам и ставит их в дискриминационное положение, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Считаем такое поведение недопустимым и идущим вразрез с обязательствами, под которыми подписалась Австрийская Республика 10 декабря 1959 года, заключив соглашение с МАГАТЭ о размещении на своей территории штаб-квартиры агентства. В соответствии со статьей XI данного соглашения Вена обязалась выдавать въездные визы "настолько быстро, насколько это возможно" (as promptly as possible)", - заявил Ульянов в ходе заседания совета управляющих МАГАТЭ.
По его словам, эти положения были зафиксированы Австрией в рамках ее национального законодательства.
В этой связи Ульянов подчеркнул, что неправомерные действия австрийских властей ведут к нарушению порядка обеспечения нормального кадрового планирования, что, по его словам, создает трудности для беспрепятственной ротации персонала.
"Скажем прямо: речь уже идет о том, что российские дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей оказываются в дискриминационном положении по сравнению с остальными государствами-членами МАГАТЭ", - указал Ульянов.
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В миреАвстрияВенаРоссияМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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