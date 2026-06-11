Ульянов: Вена нарушает обязательства МАГАТЭ по выдаче виз россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Ульянов заявил, что Австрия нарушает обязательства страны пребывания МАГАТЭ по выдаче виз россиянам.

В соответствии с соглашением, Австрия обязалась выдавать въездные визы «настолько быстро, насколько это возможно».

Неправомерные действия австрийских властей создают трудности для ротации персонала и ставят российских дипломатов и административно-технических сотрудников в дискриминационное положение.

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Австрия нарушает обязательства страны пребывания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по выдаче виз россиянам и ставит их в дискриминационное положение, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Считаем такое поведение недопустимым и идущим вразрез с обязательствами, под которыми подписалась Австрийская Республика 10 декабря 1959 года, заключив соглашение с МАГАТЭ о размещении на своей территории штаб-квартиры агентства. В соответствии со статьей XI данного соглашения Вена обязалась выдавать въездные визы "настолько быстро, насколько это возможно" (as promptly as possible)", - заявил Ульянов в ходе заседания совета управляющих МАГАТЭ.

По его словам, эти положения были зафиксированы Австрией в рамках ее национального законодательства.

В этой связи Ульянов подчеркнул, что неправомерные действия австрийских властей ведут к нарушению порядка обеспечения нормального кадрового планирования, что, по его словам, создает трудности для беспрепятственной ротации персонала.