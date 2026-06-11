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Австрия злоупотребляет правами по выдаче виз для дипломатов, заявил Ульянов - РИА Новости, 11.06.2026
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15:31 11.06.2026 (обновлено: 16:34 11.06.2026)
Австрия злоупотребляет правами по выдаче виз для дипломатов, заявил Ульянов

Ульянов: Австрия злоупотребляет правами по выдаче виз для дипломатов

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Австрии злоупотребляют своими правами по выдаче долгосрочных виз для дипломатов и техперсонала дипломатических представительств России, заявил Михаил Ульянов.
  • Россия взаимодействовала с австрийцами в двустороннем формате методами «тихой дипломатии», но это не дало результата.
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Власти Австрии злоупотребляют своими правами по выдаче долгосрочных виз для дипломатов и техперсонала дипломатических представительств России, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене, Австрия затягивает выдачу виз российским дипломатам на месяцы и годы, что осложняет ротацию сотрудников российских дипмиссий в австрийской столице.
"Вынуждены поднять вопрос о злоупотреблении австрийскими властями своими правами по выдаче долгосрочных виз для дипломатов и технического персонала, командируемых в аккредитованные в Вене российские диппредставительства, в том числе для работы на направлении МАГАТЭ", - заявил Ульянов в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ.
Постпред добавил, что Россия долго и кропотливо взаимодействовала с австрийцами в двустороннем формате методами "тихой дипломатии", однако такой подход, по его словам, не дал результата и не был оценен принимающей стороной.
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