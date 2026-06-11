Австрия злоупотребляет правами по выдаче виз для дипломатов, заявил Ульянов

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Власти Австрии злоупотребляют своими правами по выдаче долгосрочных виз для дипломатов и техперсонала дипломатических представительств России, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред добавил, что Россия долго и кропотливо взаимодействовала с австрийцами в двустороннем формате методами "тихой дипломатии", однако такой подход, по его словам, не дал результата и не был оценен принимающей стороной.