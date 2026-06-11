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Авиасалон МАКС в 2026 году отменили - РИА Новости, 11.06.2026
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21:29 11.06.2026 (обновлено: 21:36 11.06.2026)
Авиасалон МАКС в 2026 году отменили

Правительство России: авиакосмический салон МАКС в 2026 году не состоится

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный авиакосмический салон МАКС не состоится в 2026 году.
  • В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых в 2026 году в России, исключены позиции, касающиеся МАКС-2026.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международный авиакосмический салон МАКС не состоится в 2026 году, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2026" ... исключить", - говорится в документе.
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