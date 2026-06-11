Авиасалон МАКС в 2026 году отменили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный авиакосмический салон МАКС не состоится в 2026 году.
- В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых в 2026 году в России, исключены позиции, касающиеся МАКС-2026.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международный авиакосмический салон МАКС не состоится в 2026 году, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2026" ... исключить", - говорится в документе.
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22 июля 2025, 01:19