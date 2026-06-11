Сальдо рассказал об изощренных атаках ВСУ на Херсонскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ в последние недели предпринимают атаки на гражданские объекты Херсонской области.
- Среди атакованных объектов — АЗС, дороги и мосты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. ВСУ в последние недели предпринимают самые изощренные и подлые атаки на гражданские объекты Херсонской области, среди которых АЗС, дороги и мосты, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"В последние недели противником предпринимаются самые изощренные и подлые атаки на гражданские объекты, среди которых заправочные станции, дороги и их развязки, мосты. Все это нарушает нашу привычную мирную жизнь", - сказал Сальдо в своем обращении к жителям области, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
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