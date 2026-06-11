Атаки США пришлись на военные объекты на юге Ирана, сообщает Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США атаковали военные объекты на юге Ирана.
- Удары были нанесены по системам ПВО, радарам, командным пунктам и пунктам управления беспилотниками.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США атаковали военные объекты на юге Ирана, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Центральное командование Пентагона сообщило, что удары начались в 00.15 мск по приказу верховного главнокомандующего.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник передавало, что Иран не будет бездействовать в случае атаки США и нанесет ответные удары.