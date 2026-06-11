Атаки США пришлись на военные объекты на юге Ирана, сообщает Axios

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США атаковали военные объекты на юге Ирана, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник передавало, что Иран не будет бездействовать в случае атаки США и нанесет ответные удары.