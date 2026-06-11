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Атаки США пришлись на военные объекты на юге Ирана, сообщает Axios - РИА Новости, 11.06.2026
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01:15 11.06.2026 (обновлено: 10:39 11.06.2026)
Атаки США пришлись на военные объекты на юге Ирана, сообщает Axios

Axios: атаки США пришлись на военные объекты на юге Ирана

© REUTERS / U.S. Central CommandЭсминец USS Michael Murphy запускает крылатые ракеты Tomahawk
Эсминец USS Michael Murphy запускает крылатые ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США атаковали военные объекты на юге Ирана.
  • Удары были нанесены по системам ПВО, радарам, командным пунктам и пунктам управления беспилотниками.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США атаковали военные объекты на юге Ирана, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Центральное командование Пентагона сообщило, что удары начались в 00.15 мск по приказу верховного главнокомандующего.
"Все цели, по которым были нанесены удары, находятся на юге Ирана и включают системы ПВО, радары, а также командные пункты и пункты управления беспилотниками", - написал он в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник передавало, что Иран не будет бездействовать в случае атаки США и нанесет ответные удары.
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