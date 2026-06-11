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В Армении признали недействительными итоги голосования на двух участках - РИА Новости, 11.06.2026
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21:35 11.06.2026 (обновлено: 22:46 11.06.2026)
В Армении признали недействительными итоги голосования на двух участках

ЦИК Армении аннулировал итоги выборов на двух участках в Мерги и Ереване

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух избирательных участках.
  • Они расположены в Ереване и Мегри на юге страны.
  • По сообщениям СМИ, туда массово подвозили военных, которые голосовали после закрытия.
ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости. Центризбирком Армении на внеочередном заседании аннулировал результаты голосования на двух избирательных участках.
"Результаты голосования на избирательном участке № 35/65 признать недействительными", — зачитал текст решения глава комиссии Ваагн Овакимян.
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В отношении еще одного — в ереванском районе Нубарашен — ранее в четверг вынесли аналогичное решение.
В день парламентских выборов, которые прошли в минувшее воскресенье, армянские СМИ сообщили, что уже после закрытия этих участков туда доставили множество военнослужащих, которые продолжали голосовать. В тот же день и по той же причине ЦИК аннулировал результаты на одном из участков в Ереване.
Сегодня лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян потребовал аннулировать результаты, пригрозив разбирательством в Конституционном суде. Как сообщается, заявления о пересчете голосов подавали и другие партии. Из-за этого окончательные итоги объявят только 14 июня.
Изначально обработку бюллетеней завершили в понедельник. "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна набрал 49,82 процента — этого недостаточно для единоличного формирования правительства. Однако партия получит необходимое число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.
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Второе место с 23,28 процента заняла "Сильная Армения", третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, он набрал 9,93 процента.
Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы всего несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
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